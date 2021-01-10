世界首富马斯克，正在攒钱回火星

从破产边缘，到世界首富，最少需要多长时间？

答案是：两三年。

事实上，用行动证明这个答案的，是刚刚成为世界首富的 "硅谷钢铁侠" 马斯克（Elon Musk）——2020 年 1 月 7 日，他以 1950 亿美元的身家，成为全球最富有的人。

在被认定为世界首富的最新人选之后，马斯克的反应倒是云淡风轻，他先是说 "真奇怪（How Strange）"，然后在 Twitter 和微博都回应说 :

好了，回去工作吧。（Well, back to work...）

于是，有中国网友给马斯克冠以名号曰：凡尔赛 · 马。

马斯克：从破产边缘到世界首富

说起来你可能不信，就在两三年前，马斯克一度濒临破产。

关于这一点，马斯克曾经在 Twitter 上谈到过——当时，他距离破产大概只有一个月的时间。他表示：

那是在 2017 年中至 2019 年中，Model 3 产能爬坡长期处在极端的压力和痛苦之下。无论是生产还是物流，都像地狱一般。

甚至在 2018 上半年，为了解决 Model 3 的量产问题，马斯克都没有时间回家和洗澡，睡觉都在办公室——其中，2018 年 6 月，马斯克的生日都是在特斯拉办公室度过的。

可以说，这是马斯克和特斯拉所经历的至暗时刻了。

然而，后来的故事，就是一个在至暗时刻寻找到光明并从地下飞到天上的故事——其中在 2019 年，身为特斯拉 CEO 的马斯克与上海市政府签约，并且很快在上海建立起特斯拉超级工厂后实现汽车量产。

到了 2020 年，特斯拉无论是汽车生产交付量还是在资本市场的表现，都是一路高歌猛进。

从汽车生产和交付量来看，特斯拉在 2020 全年交付了 45.955 万辆电动车，同比增加了 36%，算是基本上完成了其设定的 50 万辆汽车的目标———这在很大程度上得益于特斯拉中国工厂的高效率。

而从资本市场的动态来看，整个 2020 年，特斯拉的股价和市值暴增了 743%，这也让马斯克的个人财富在过去的 12 个月增加超过 1500 亿美元。

这里有一个知识点要补充，作为 CEO，马斯克个人持有特斯拉 20.8% 的股份。

值得一提的是，就在 2021 年 1 月 7 日当天，特斯拉的股价大增了 7.94%，达到 816.04 美元，从而使得特斯拉的市值达到 7735 亿美元——甚至其股价在盘后依旧在增长。

就这样，靠着特斯拉的股价飞跃，马斯克被动成为世界首富。

值得一提的是，就在马斯克成为世界首富之后，他在 Twitter 上将一条写于 2018 年 11 月的推文置顶，推文写道：

我的钱，大约一半倾向于用来帮助解决地球上问题，另外一半来帮助在火星上建立一个自给的城市，来保证（所有物种）生命的延续——以防：地球像恐龙一样被流星撞击，或者因第三次世界大战爆发而自我毁灭。

从这个推文，你仿佛能感觉到，马斯克可能真的来自火星——实际上，马斯克在多次采访中，也谈到了登上火星的计划。

首富的变化，也正是科技潮流的变化

世界首富，可能是世界上最受关注的个人头衔之一。

不过，实际上，所谓世界首富是一个动态的头衔，而且拿到这个头衔的人，大都是因为其手中所持的公司股份在市值上的变化——因此，某种程度上，世界首富的变化，对获得者个人的意义并算不大，但在一定程度上能够反映出整个社会财富的产业走向。

实际上，在过去二三十年，有多位商业大亨都曾经出现在世界首富的宝座上，但是能够长期坐稳这个宝座的，多在科技圈。

其中一个尽人皆知的世界首富，当然是微软创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）。

1995 年，时年 39 岁的比尔 · 盖茨，凭借微软在 Windows 操作系统销售上的表现，以 129 亿美元的个人财富，荣登《福布斯》全球亿万富翁排行榜榜首，成为当时的世界首富——而在此后十多年，比尔 · 盖茨的财富不断增加，并长期位于富豪榜第一名。

即使是在 2007 年以后，比尔 · 盖茨也偶尔能拿回世界首富的地位。不过对于世界首富这个头衔，比尔 · 盖茨并不喜欢，他表示：

我希望自己不是全球首富，这没有任何好处。

在比尔 · 盖茨之后，曾经成为世界首富的有西班牙服装零售巨头 Amancio Ortega，墨西哥电信巨头 Carlos Slim Helu、股神 Warren Buffett（巴菲特）等…… 但这些大亨在世界首富位子上的时间都不算长。

不过，除了比尔 · 盖茨之外，另一个在世界首富位子上坐得比较稳的大亨，是亚马逊 CEO Jeff Bezos（贝索斯）。

贝索斯首次成为世界首富的时间是 2017 年 7 月，当时他的财富短暂超越比尔 · 盖茨，不过仅持续了几个小时——然而，由于亚马逊股价的持续上涨，贝索斯最终在 2018 年的福布斯富豪榜上，以 1120 亿美元的身价超过比尔 · 盖茨首登首富之位。

此后的 2019 年和 2020 年，贝索斯继续稳坐第一。

不过，到了 2020 年，伴随着马斯克旗下特斯拉的股价飞涨，马斯克开始了他在财富道路上的增长和超越——实际上，马斯克在去年 7 月超越巴菲特位居全球富豪榜第七，到了 11 月，马斯克在财富上超过比尔 · 盖茨，成为世界第二。

一直到 2021 年 1 月 7 日，在特斯拉股价的又一次暴涨中，贝索斯的账面财富被马斯克超越。

小结

马斯克成为全球首富，其风向标意义大于实际意义。

实际上，在马斯克财富变化的背后，不仅仅是特斯拉市值的增加，也是整个电动汽车行业的飞速发展，以及科技发展对于这个行业的期待。

世界首富当然是一个夺目的光环，而这个光环曾经长期落在计算机软件和操作系统上，后来又落在互联网（包括移动互联网）上，现在它落在了一个综合智能汽车、自动驾驶和智能制造等多个领域的新型实体科技行业上。

某种程度上，这也昭示了人类科技发展的最新潮流变化。

当然，也许马斯克并不在乎世界首富这个头衔，他的目标是火星；而且伴随特斯拉的股价和市值变化，世界首富也的确有可能很快是马斯克之外的另外一个人。

但是，一个超脱于计算机和互联网之外的科技发展新时代，可能真的要到来了。