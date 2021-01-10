华为 MateBook 笔记本系列暂无法升级 Win10 20H2：存在磁盘 WinRE 分区卷标丢失，F10 一键还原失效问题

IT之家 1 月 10 日消息 近期，华为官网系统更新出现 “此电脑无法将升级到 Windows 10”问题。

官方网站称，问题现象在从较低版本的微软 Windows 10 操作系统大版本联网在线升级至 1903(18362.1139)、1909(18363.1139)、20H1(19041.572) 或 20H2(19042.572)以上版本时，在安装过程中均会出现安装向导提示 “此电脑无法将升级到 Windows 10”。Windows Update、易升工具和 Windows 10 操作系统 ISO 文件联网点击 Setup.exe 做升级安装等方式均会出现此问题。

如下图所示：

IT之家获悉，问题原因华为测试中发现，Windows 10 操作系统大版本升级时，同时在升级过程中联网更新至 2020 年 10 月以后发布的补丁版本后，会出现磁盘 WinRE 分区卷标丢失，导致华为 F10 一键还原失效问题。为保障您升级系统后华为一键还原功能正常使用，目前华为已知会微软官方暂时针对华为计算机设备锁定 Windows 10 系统升级。

如果您已遇到系统升级后 WinRE 分区卷标丢失，导致的华为 F10 一键还原功能失效问题，可参考以下链接《磁盘分区卷标丢失导致无法 F10 恢复出厂设置》https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn15769958/

官方给出的解决方案表示，请您耐心等待一段时间，华为与微软正在解决此问题，待问题解决后再开放 Windows 10 系统更新。也请同时关注微软官方网站的信息更新。