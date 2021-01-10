发售在即，华硕新 Z590 主板曝光：顶级定位，做工豪华

IT之家1月10日消息 知名爆料者 @harukaze5719 在 Twitter 上提前曝光了两款华硕 Z590 主板。包括顶级的 ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL 和 MAXIMUS XIII HERO。前者预计为 “吹雪”或 “高达”主板，后者同样为 ROG 顶级主板系列。

实际上，ROG 大部分主板都定位高端，拥有最豪华的用料、做工，以及价格。

IT之家曾报道，英特尔已宣布将于当地时间 1 月 11 日举行 CES 发布会，预计将推出多款产品，例如下一代 Z590 芯片组主板和 11 代移动标压处理器和桌面处理器。

此外，外媒 Wccftech 爆料称，英特尔确认将在 CES 2021 上展示第 11 代 Rocket Lake 桌面处理器和 Z590 平台，各厂商 Z590 芯片组的主板将于 1 月 11 日开售，但处理器将于 3 月才会开始销售。

就目前已知的信息，Z590 主板依然采用了了 Z490 系列的 LGA1200 插槽，可搭配第 11 代 Core 处理器 Rocket Lake-S 系列使用。新主板将引入对 PCIe Gen 4 的支持，CPU 和芯片组之间可提供更宽的 DMI 通道，以及对 CPU 内核设计本身的改进。

在华硕旗下产品中，采用白色配色的高端主板似乎只有 “吹雪”以及与高达联名的 GUNDAM 系列。从图中可以看出，该主板 VRM 部分未知，但可以注意到 EATX12V 连接器已升级为双 8 pin，而 Z490 系列则为 8+4。有趣的是，两款主板都没有暴露在外的音频芯片组。