塑料，在手机世界中是个熟悉又陌生的词。

前智能手机时代，塑料是最关键的材料，无论是几百块的诺基亚 1100 还是价格近万的 “机皇”，都会以塑料来构建整个机身，反馈给用户的也始终是最经典的塑料质感。到了智能手机时代，塑料的地位逐渐被金属和玻璃取代，变成了另类和低端的代名词。

手机行业曾有段似乎要让塑料彻底退出历史舞台的时光，然而在近段时间，消费者却会发现中高端手机的变化：塑料材质手机又变多了。有的手机采用了塑料中框，有的则是采用塑料后盖，还有的直接是整个机身都是，但都有不变的地方——用塑料代替原本金属和玻璃的职能。

翻看社交网络和论坛社区的讨论，手机厂商在产品上做出的决定并不算多讨人喜欢。明明价格没有下调，新款却用大众认知中成本相对更低廉的塑料，换掉了旧款就有的金属和玻璃，难免有 “缩水”之嫌。

明明很有可能面对潜在的负面评论，为什么厂商仍要使用塑料来制作手机？

塑料材质悄然回归手机生产

还是先把最近的塑料材质手机 “掰开来”，看看手机厂商是怎样在智能手机存量市场时代使用塑料的。

OPPO Reno 5 在上市后创下了 Reno 系列预售新纪录，这款产品就采用了涂上金属质感油漆的塑料中框。由于中框开孔细节到位、尺寸较小，应用类磨砂质感的 “星钻工艺”曲面玻璃后盖手感不错，塑料没有带来突兀感，机身重量控制在了轻薄的 172g/180g。

同期发布、定位也接近的 vivo X60，也采用塑料中框 + 玻璃后盖组合带来不错的视觉表现，而且机身厚度和重量还更加纤细。或许是为了在不同产品间形成区隔，vivo X60 Pro 倒是延续了金属中框 + 玻璃后盖的组合，外观部分并没有使用塑料。

高端手机同样开始使用塑料，主打体验的 OPPO Ace2 就使用了塑料中框。Ace2 有骁龙 865、65W 有线 + 40W 无线快充、90Hz 高刷屏，机身重量却在塑料帮助下仅有 185g，没有像大多数同一时期的高端手机那样，为了高配置而身材走形到 200g 以上。

Galaxy S20 FE 可能算得上是反面教材。作为 S20 系列定位进一步下探的产品，兼顾骁龙 865、120Hz 高刷屏、12MP 三摄和更大的电池，价格还只要 4000 出头。一切都看起来很完美，除了塑料后盖为首的外观变化：机身手感比 S20 粗壮许多，重量也不降反升来到 190g。

现在能见到的全塑料手机，往往都是入门级产品，比如主打大电池和高清屏幕的红米 9。小米给这款 “新标准”入门级配上了 5000mAh 电池、Helio G80 处理器、6.53 英寸 FHD 屏幕，曾在红米 4 时代有过的全金属机身不再出现，被有纹路和渐变来提升视觉表现的 “地包天”塑料所取代。

上一次全塑料手机高光时刻，要说到诺基亚 N9，用聚碳酸酯（PC 塑料）做出了高一体性、线条优雅而且质感舒适的手机。有些遗憾的是，像诺基亚 N9 这样光明正大表明全机身为塑料打造，还把材质作为工业设计亮点的中高端产品并不多，塑料还不能算是手机行业的 “座上宾”。

手机使用塑料，“罪”在何处？

虽然那之后没有第二个诺基亚 N9，但我们还是可以从大部分产品上看到，手机厂商重新引入塑料材质的原因和阴谋论没有太大关系，也绝非单纯的无脑降成本。更多的是出于整体产品力考量，用相对廉价和轻盈的塑料，换来手机在重量和整机规格上的平衡。

使用塑料也的确降低了手机生产和维修成本。由于中框很多时候被纳入屏幕或机身总成的一部分，所以很难单独计算价格，但我们可以从手机厂商官网给出的后盖维修报价进行对比。无论是什么品牌，只要是尺寸和视觉效果相近的后盖，玻璃的物料价格总会比塑料贵出一倍左右。

进入 5G 时代，手机厂商开始更多地提到成本二字。支持 5G 不仅要用上新的 SoC，还要因兼容现有网络而在天线和射频上付出更多成本，此外屏幕、存储、电池、充电、影像等一系列硬件也在因技术进步和外部环境因素挤占成本空间，减少机身硬件成本占比不无理由。

换用塑料事出有因，却不可以说舆论表达的反对意见完全没有道理，依然反映出了手机所使用的塑料材质存在的种种不足。人们在意的是厂商打造一款商品的诚意，塑料在视觉触觉上相较金属和玻璃的不足，以及不同材质之间日常使用性能的区别。

曾有一段时间，市面上的塑料材质手机只剩下中低端产品，其中又不乏几家头部厂商之外的厂商所销售的手机。除了在造型上模仿最热卖的手机，几乎没有在材质表达上投入努力，于是大众认知到的塑料手机变成了观感粗糙、手感糟糕的 “落后产能”，塑料也跟着没了好名声。

金属和玻璃之所以能和高端划上等号，就在于两种材质可以在手机上表现出有细节有深度的质感，让人认为这就是高级的。比如说金属的光泽、温度，以及玻璃的通透、重量和温润，都是质感表现的一部分。塑料材质存在先天限制，不做修饰难以和金属玻璃相提并论。

还有长期使用后的抗老化性能，塑料制品在长期暴露空气之后很容易出现发脆、变黄等老化现象，甚至连不幸跌落损坏后的伤口也更容易让人在意。当代消费者换机周期长达近三年，自然是希望手机材料可以支撑起没有任何故障的使用体验，而非隔三差五出问题。

已经有经典机型、大卖机型证实，塑料作为常见的手机外观材料本就无罪，种种材料创新的尝试也让我们看到了使用体验的新可能。部分手机厂商不去提升塑料的体验、质感和性能，反而用简单粗暴的老旧技术换取利润空间，才是值得我们批评的做法。

要高级质感更该要诚意

塑料在手机上还有救赎吗？答案是肯定的。

关键在于手机厂商应该意识到，塑料材质可以做好也应该做好。消费者对产品力的考察已经涉及到手机方方面面，有了好看屏幕和强大性能也不能在机身材质上马虎，塑料一样可以兼顾好体验和低成本。

发布近十年，诺基亚 N9 依旧是塑料手机的标杆，它取得了质感、设计、性能和口碑的平衡。只要舍得前期研发投入，塑料也能被人喜欢，在大规模生产中保持成本优势。魅蓝系列是经典低成本塑料手机之一，售价在数百元段位，却有看着摸着都舒服的 CNC 塑料机身。

“拟态”尝试同样值得肯定，即塑料通过涂层、镀膜、蚀刻等方式，去模拟金属、玻璃乃至陶瓷带来的质感。这也是近两年推出的塑料中框、塑料后盖手机中广泛采用的方法，第一眼看着不会有塑料的感觉，除了均匀度、热传导等细节之处会暴露 “真身”，基本能被消费者接受。

红米 9 等产品的低成本不低端，也是塑料手机中津津乐道的案例。没有一体化、没有 CNC 更没有对其他材料的模仿，机身结构也是延续了多年的 “地包天”，但通过颜色、纹路和镜头盖这样装饰物，让手机看起来有了丰富度摆脱了廉价感，摸起来也比光秃秃的塑料感强不少。

一个已经广泛出现却少有人提到的现象是，已经有相当多的高端手机用上了 “塑料”后盖，而且风评还更好。

素皮后盖凭借着近似皮革的质感和耐用性，成为颇受欢迎的高端手机后盖材料，商务、成熟属性加持下素皮版定位甚至可以比玻璃和金属后盖版本更高。但实际上，素皮也是塑料的一种。

涵盖多种高分子化合物材料的塑料，其实品类相当丰富，下限可能很低但也提供了高上限，留给塑料手机的前途还很宽广。即使是玻璃和金属材质打造的手机，也会因为工业设计、CMF 等环节做得不够认真细致的缘故，显得比塑料更加廉价。

相信在不远的未来，手机可以突破现有的材料表达边界，给我们和所有用户全新的感受。希望那一天，塑料也不再是替罪羊。