自称 “一事无成”的雷军，是怎么建立的小米帝国

悔创阿里杰克马，普通家庭马化腾，一无所有王健林，貌似国内的商业大佬都喜欢用这种言论来调侃自己。目前这个阵营中又多了一人，那就是小米公司的创始人雷军。

雷军在接受采访时表示自己在四十岁时一无所有，随后表示这番言论并不是 “装”，他是真的想踏踏实实地创办一家伟大的公司，但在四十岁时这个梦想还是没有实现。因此在四十一岁时，雷军再次出山，成立了小米科技，用九年的时间将小米送进了世界五百强的行列并成功上市，可以说雷军的一生都是充满传奇色彩的。今天就让小雷带大家一起回顾一下这位中国科技界大佬所走过的路。

金山的第六人

雷军还在大学时，在图书馆阅读了《硅谷之火》，这本书籍对他的影响很深，他决定一定要做一个非同凡响的人，再创立一家伟大的公司。后来雷军用两年的时间完成了大学四年的学业，在大学期间就通过自己开发的软件获得了第一桶金（一百万人民币），在毕业后先是到航天局的研究所工作，后来在求伯君的劝说下，进入金山公司，成为金山公司的第六人。

在金山公司的那段时间，雷军做到了 7*16 的工作模式，被称为业界劳模，这也使得他在入职金山公司仅半年就被任职为副总经理。当然在金山任职的这段经历也给予了他足够多的经验和教训，他认为一味地去做软件是会被社会所淘汰，只有跟互联网时代接轨，才能实现自己的理想，成为一个非同凡响的人。

等到金山正式上市后，雷军毅然从金山辞职，此时的雷军早已经实现了财务自由，但他仍认为自己做得还不够好，除了钱，一无所有。于是 40 岁的雷军，拉起了一个仅 14 人的小团队，在北京中关村创办小米科技。在 2011 年，小米手机正式面世，仅用 37 个小时卖出了 40 万台小米手机，销售额达到 8 亿元，雷军由此说出了那句名言：“站在台风口上，连猪都能飞起来。”

小米和雷军

“为发烧而生”、“永远相信美好的事情即将发生”这两句口号既是小米最具代表性的 slogan 也是小米的本质。小米从创立以来，就以高配低价的策略吸引了国内无数发烧友的关注。雷军不止一次地在公开场合表示，小米的诞生就是想让所有的人都能够平等地享受到科技所带来的乐趣，而科技并不一定就是昂贵的，所以小米的职责就是将 “昂贵”的科技低价化。

2011 年 8 月 16 日，798 艺术的舞台中央，雷军身着黑色 T 恤和深蓝色牛仔裤，身份是小米科技 CEO，他带着 “一款顶级智能手机”出现了，对台下八百多名听众讲述诞生历史。1.5GHz 双核处理器、800 万像素摄像头、4 英寸屏幕、1G 运存 + 4G 内存 ...... 这是小米一代的配置，也是当时其他旗舰机的配置。但是在价格方面，小米一代定价是 1999 元，想不卖爆都难。

当时的主流旗舰手机售价普遍在 4000 元以上，不少买不起旗舰机的消费者只能去购买一些山寨机使用，别说十年前，就算是现在也有不少消费者不愿意购买价格高昂的旗舰机。小米并不是国内第一个做智能手机的厂商，但它绝对是第一个敢把高配手机的价格卖到人人都买得起的国产厂商。

可以说小米手机的诞生直接拉低了国内手机行业的平均售价，如果其他厂商不想被小米抢走客户，那就必须和小米打价格战。也就是推出性价比机型，降低手机售价，最终受益者仍是我们消费者。

除了低价，小米在科技上的探索也同样符合雷军的理念，小米是全球首家提出全面屏手机概念的厂商（夏普只是提出无边框概念），小米 MIX 也被看做是全面屏的开端之作，不仅是因为极高的的屏占比，而且是小米对于全面屏概念的推动。

在小米 MIX 正式发布之前，所有的安卓手机都有着符合对应安卓版本的 CDD，当时安卓 6.0 的 CDD 对屏幕的比例要求是介于 4：3 和 16：9 之间，不符合 CDD 的设备无法通过谷歌的 CTS 测试，也就是无法使用安卓系统，更别说上市售卖了。

▲ 安卓 6.0 CDD 对屏幕的比例要求是介于 4 比 3 和 16 比 9 之间

小米与谷歌团队前后沟通调解了大半年的时间，终于让谷歌改变了 CDD 关于屏幕比例的限制，也为后来的其他友商手机生产 “非标准比例”屏幕铺平了道路。可以说我们能够用上全面屏手机，小米和雷军是绝不能被忽略的功臣。

除开我们最熟悉的小米手机外，小米一直在致力于让用户的生活更加科技化，比如推动 NFC 公交卡功能。小米算是国内最早一批跟传统政府部门打交道的手机厂商，其对接过程自然是十分漫长且痛苦的，当完成，其他厂商再想跟进这个功能就简单多了。后面的事情大家也都清楚了，NFC 功能几乎已经成为用户在使用公共交通时的必备功能。

雷军在多次接受采访时还表示，小米能够做到今天这个地步，与生态链是分不开关系的。小米生态链的目标是：围绕一个人或者家庭，把各种智能硬件连接起来，构成一张大网，让用户享受高性价比的便利。它主要包括小米手机、电视、手环、路由器、电源、空气净化器、电饭煲等众多产品线。在攻占市场份额的同时小米也变相扶持了不少相关供应链企业，互利共赢，何乐而不为？

2015 年雷军当选《福布斯》亚洲版 2014 年度商业人物，颁奖词评价他：“在雷军的带领下，小米以价格低廉的智能手机横扫亚洲市场，并在全球范围内带动了以大众可承受的价格生产功能强大的电子设备，以覆盖广阔人群的潮流。”

永远相信美好的事情即将发生

“人因梦想而伟大，只要我有这么一个梦想，实现这一个梦想，我就此生无憾。实现不了，我也心安了。”这是雷军的原话，也是支撑他几十年来努力工作的动力，在创办小米之前，雷军本可以拿着自己的奋斗成果和诸多企业的股份 “安享晚年”，但他不愿意就这么放弃自己的理想，所以小米诞生了。

虽然雷军不止一次地在发布会上用小米 “吊打”苹果、三星等国际大牌，但大家都清楚，虽然如今的小米确实有跟这些大牌扳手腕的能力，和它们比起来还是稍显稚嫩。小米要想真正成为雷军心目中那个伟大的公司，还有一段很长的路要走。

“优秀的公司赚取利润，伟大的公司赢得人心”，小米十年的发展，从小公司到世界五百强。一次又一次的给我们带来许多的黑科技，使得电子产品更加地普及，衷心的祝愿小米越来越好，能够在未来带给我们更多优质的科技产品。