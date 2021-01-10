滴滴回应因多名网约车司机确诊被罚：疫情面前，容不得半点疏忽

IT之家1月10日消息 今日晚间，滴滴出行就被处罚一事回应称，疫情面前，容不得半点疏忽，滴滴和花小猪打车将坚决落实疫情防控主体责任，加大力度对司机展开疫情防控措施的落实监督。

IT之家了解到，今日早些时候，央视新闻报道称，近期，滴滴名下 “花小猪”打车平台连续发生网约车驾驶员确诊的情况。北京疫情防控新闻发布会通报：交通运输执法部门处罚花小猪平台疫情防控措施不落实 12 起，罚款 34 万元；处罚滴滴平台驾驶员 96 起，罚款 107 万元。

以下为滴滴出行回应全文：

1 月 10 日，北京市第 206 场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上公布的无症状感染者为滴滴司机王师傅，目前王师傅正在接受治疗。

王师傅在 12 月 27 日和 1 月 2 日进行两次核酸检测，结果均为阴性。1 月 8 日王师傅陪同父亲到北京昌平区清华长庚医院就诊，其父核酸检测阳性后，王师傅即刻被单独隔离。当日王师傅第三次核酸检测结果为阳性，1 月 9 日被诊断为无症状感染者。

在 1 月 8 日，王师傅被确定为密切接触者的当天，我们立即停止司机接单，并向防疫主管部门第一时间提交了司机的全部行程信息，配合关联乘客流调工作，目前在滴滴平台上所有王师傅的密切接触者已全部通知到本人，并且在防疫部门的安排下实施隔离措施。

疫情面前，容不得半点疏忽，滴滴和花小猪打车将坚决落实疫情防控主体责任，加大力度对司机展开疫情防控措施的落实监督。

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