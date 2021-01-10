警惕新冠疫苗虚假预约链接，新华社评：毫不手软、露头就打

IT之家1月10日消息 新华社 1 月 9 日报道，在新冠肺炎疫苗接种有序开展之际，大量不法分子利用群众的急切和关心，冒充官方借机进行短信诈骗活动，向公众发送含有木马病毒、钓鱼网站链接的短信。

IT之家了解到，针对该情况，@公安部刑侦局 第一时间进行了提醒，国家反诈中心同时也向公众发出提醒： 小心以预约疫苗为由的诈骗。此外，央视还特意为大家制作了一份防骗指南。

新华社随后发文谴责这种借大义行不法之事的罪犯。新华社认为，新出现的"疫苗短信诈骗"极具迷惑性，不仅骗老百姓的钱，更伤老百姓的心，还扰乱了疫苗接种的正常秩序。对类似行为必须依法严厉惩处,给予迎头痛击、以儆效尤。

新华社评 “这种行为不仅逾越了法律红线 , 更挑战道德底线 , 必须予以严厉打击”“对这种新型诈骗方式大家应该提高警惕 , 相关部门必须也一定会对其露头就打、毫不手软”。

对于此次短信诈骗事件中的具体情况，@绍兴公安解释道：

近日来，国内出现冒充疾控中心发送新冠肺炎疫苗预约接种短信的电信网络诈骗案件。案犯首先以【疾管中心】的名义，群发 “新冠疫苗政策已在我市开放预约，名额有限”的短信，引诱受害人点击短信内的木马网址链接，并要求受害人按照提示填写身份证号、手机号、银行卡等相关敏感信息，随后套取受害人银行卡验证码，将账户内资金转走。

值得一提的是，目前全国多个省市均有上述诈骗情况出现，万望各位家友提高警惕，谨防上当受骗！此外，还有疫情防控骗局，包括防疫物资虚假销售等，还望大家互相提醒注意。