大将安在，中芯国际公告额外确认：梁孟松、蒋尚义均未发生变动

IT之家 1 月 10 日消息 今日晚间，中芯国际发布公告，由于美方改变立场，确认该公司可继续在 OTCQX 进行证券交易（持续到 2021 年 2 月 1 日）。

在此次公告的最后，中芯国际现任董事分别标注，其中便提到了联合首席执行官梁孟松与副董事长蒋尚义两人。由此看来，目前中芯国际内部依旧安稳，此前一度传出辞任的梁孟松博士终究还是留在了中芯。

IT之家查阅发现，2020 年 12 月 31 日，中芯国际发布公告表示，“独立非执行董事丛京生博士鉴于美国初期对本公司之关注事项，辞任本公司第三类独立非执行董事的职务，自 2020 年 12 月 31 日起生效”。自彼时至今中芯国际董事未发生改变。

此外，因丛京生博士辞任后中芯国际将不符合上市规则，其宣布将于三个月内委任新的独立非执行董事。

对于中芯国际事件被禁始末此处不再多提，关于梁孟松博士事件或应追溯到 2020 年 12 月 15 日晚。中芯国际当晚发布公告称董事会决定委任蒋尚义为副董事长，梁孟松投弃权票。

2020 年 12 月 16 日，有业界消息称梁孟松已离职，但中芯国际方面澄清表示 “已知悉梁博士有条件辞任的意图，目前正积极与梁博士核实其真实辞任之意愿”。之后官方至今仍未发布正式公告宣布梁孟松博士去留。