P 图 P 到真假难辨，教你识破图片有没有被 P 过

在这个万物皆可 PS 的时代，一张图片的真假似乎越来越难判定。例如网上突然传出来一张截图，你要怎么才知道这是真的证据，还是 PS 出来的谣言？如何快速鉴定一张图片有没有被 PS 过，成为了一大难题。要完美鉴别一张图片有没有被 PS，是很困难的，这就提供两个值得一试的方法，供大家参考。

方法一：通过 Exif 等图片信息鉴别

通常来说，图片生成时是会带有 Exif 等图片信息的。例如用手机拍摄的照片，Exif 就会携带有快门、光圈、手机型号等信息，而用 PS 处理过的图片，也会带有 Photoshop 的软件信息。因此，我们可以通过 Exif 信息，来判别某张图片是否是未经篡改的原图。

最简单的方法，自然就是直接看文件头了。例如一张图片是在 PS 中修改过、然后保存的，那么用记事本开启这张图片，就可以在它的文件头中，找到 “Photoshop”的字样，如下图所示。

▲ 用记事本打开图片文件，有 “Photoshop”字样，说明这是一张用 PS 保存的图片

能修改图片的软件不止 PS，如果是用其他软件来修改，我们还可以通过第三方软件来鉴别其 Exif，例如下面的这款 “JPEGsnoop”。

JPEGsnoop：https://www.impulseadventure.com/photo/jpeg-snoop.html

JPEGsnoop 是一款绿色软件，下载后直接运行即可。它是英文的，不过其实用起来没什么门槛。例如我们要鉴定一张图片是否被修改过，可以直接将图片拖移到它的界面当中，JPEGsnoop 就会对图片的 Exif 等信息进行分析。JPEGsnoop 呈现的分析非常多，但我们只需要关注最下面的 “ASSEMSSMENT”一项，例如下图。

▲ 鉴别出该图经过处理

根据 JPEGsnoop 给出的信息，这张图片是经过处理或者编辑的，也就是说它不是原图。

再看这张图，JPEGsnoop 判断它就是原图，没有经过任何 PS，可以确信为真了。

▲ 鉴别出这是原始图片

方法二：通过图片内容鉴别

通过 Exif 鉴别图片是否是原图，的确是行之有效的，但这种方法也有其局限，那就是它只能鉴定图片是否是原图，而不能鉴定图片内容是否保真。例如用 QQ、微信发送的图片，会被压缩过，图片内容没有被修改，但通过 Exif 鉴别，这仍属于处理过的图片，如此一来就显得意义不大了。

如果你想要鉴别图片内容是否被修改，那么直接鉴别图片的内容是更靠谱的方法。问题来了，这属于技术活，往往需要人工细细甄别，有没有更加傻瓜智能的方法？还真有，例如 Forensically 这个网站，其中很多功能，都非常方便且实用，可以帮你快速鉴定图片有没有被 P 过。

Forensically clone Detection：https://29a.ch/photo-forensics/

首先来说说其中的 “Clone Detection”功能。顾名思义，这可以检测图片是否存在克隆现象。通常来说，修改图片时，例如去除水印、杂物等等，都会用到 PS 中的像素克隆工具，Forensically 的检测原理就在于识别图片中重复的像素，来判断这张图片有没有被像素克隆工具修改过，下图就是 Forensically 默认提供的样张。

▲ 这些红线连起来的区域，像素是一模一样的，证明经过 PS 克隆工具的涂抹

在 Forensically 的鉴别结果中，白斑代表一模一样的像素，红线代表相同像素的平移路径。可以看到，途中有大面积相邻像素都是一模一样的，这就是经过克隆的痕迹，这无疑就是一张 PS 过的图片。

再来看一张正常的照片。

▲ 没 P 过的图，没有集中分布的相似像素

这张照片是没有经过 PS 的，在 Forensically 中尽管也鉴别出了一模一样的像素，但分布面积小且零散，因此可以认为这张图片没有被克隆工具修改过。

Forensically 的 Clone Detection 只适用于使用克隆工具修改的照片，对于其他 P 图情况，我们可以使用 Forensically 的其他工具鉴别。

例如，Forensically 的 “Error Level Analysis”功能，可以突出显示某些肉眼看上去差不多、但从计算机角度来看非常突兀的像素。例如这张示例图中的飞碟，就很显眼了，这明显就是 P 上去的。

▲ 经过一定算法处理，发现某一块像素的特征和周围的明显不同，这显然是 P 上去的图像

再来看看原始拍摄未经处理的照片，可见计算机认为像素特征是均匀的，没有突兀的像素群。

▲ 未 P 过的图像，算法处理后的像素特征是相似的

当然，Forensically 也是存在局限的，它的原理决定它只能适用于鉴定拍摄的照片（还不能有太多过曝之类造成的 “死像素”），对于截图或者 CG 这样的人造图像不那么适用。但无论如何，如果你想要鉴别某张照片有没有被 P 过，Forensically 仍是非常不错的辅助工具。

总结

PS 鉴定是一个技术活，很难通过软件算法自动得出图片是否为真的结果，但如果软件算法只是作为辅助，结合人的经验进行判断，还是能有个十不离八九的结果的，希望上文的方法能帮到大家，如果有什么新奇的坚定思路或者方法，也欢迎在评论区分享！