JBL 发布 4 款真无线降噪蓝牙耳机：自适应主动降噪，耳机最高 8 小时续航

IT之家1月11日消息 据外媒 cnet 报道，JBL 在 CES 2021 开始前推出了四款真无线蓝牙降噪耳机，分别为两款主动降噪耳机 Live Pro Plus、Live Free NC Plus，一款运动降噪耳机 Reflect Mini NC TWS，一款商务降噪耳机 Tour Pro Plus。



Live Pro Plus

Live Pro Plus 支持自适应降噪功能与回声消除麦克风技术，拥有触控式按键，Dual Connect + Sync 技术快速配对，IPX4 级防水。

续航方面，官方称 Live Pro Plus 最多可播放 7 个小时，降噪功能开启后，最多可播放 6 个小时。充电盒采用 USB-C 接口，支持无线充电，可提供 21 小时续航。

IT之家了解到，JBL Live Pro Plus 拥有黑、白、粉红、米黄四种配色，售价为 180 美元（约 1165 元），于 3 月 14 日在 JBL 官网开售。

Live Free NC Plus

Live Free NC Plus 支持自适应降噪功能，拥有触控式按键，Dual Connect + Sync 技术快速配对，IPX7 级防水防汗。

续航方面，官方称 Live Free NC Plus 最多可播放 7 个小时。充电盒采用 USB-C 接口，支持无线充电，可提供 14 小时续航。

JBL Live Free NC Plus 拥有黑、白、蓝、玫瑰四种配色，售价为 150 美元（约 971 元），于 3 月 14 日在 JBL 官网开售。

Reflect Mini NC TWS

Reflect Mini NC TWS 是 JBL 推出的新型运动降噪耳机，IPX7级防水防汗，支持智能环境下的主动降噪，Dual Connect + Sync 技术快速配对，具有自动暂停功能的立体声通话，支持使用单个耳机。

续航方面，官方称 Reflect Mini NC TWS 最多可播放 7 小时，搭配充电盒续航达 21 小时。

IT之家曾报道，Reflect Mini NC TWS 具备 6mm 动圈单元，独有的鲨鱼鳍硅胶套便于牢固佩戴。该产品获得了 CES 2021 最佳创新奖。

JBL Reflect Mini NC TWS 拥有黑、白、蓝三种配色，售价为 150 美元（约 971 元），于今年春季开售。

Tour Pro Plus

Tour Pro Plus 拥有自适应降噪功能，具备 6.8mm 动圈单元，采用三麦克风波束成形阵列，Dual Connect + Sync 技术快速配对，IPX4 级防水防汗，支持 SilentNow 和 My Alarm，针对视频和音乐智能优化听感，拥有定制的触控面板。

续航方面，官方称 Tour Pro Plus 最多可播放 8 个小时，降噪功能开启后，最多可播放 6 个小时，支持快速充电。

JBL Tour 系列耳机将于今年晚些时候上市，JBL Tour Pro Plus 黑色版本将于 5 月 30 日在 JBL 官网开售，售价为 200 美元（约 1295 元）。