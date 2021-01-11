马斯克：“我愿意接受比特币薪酬”

据外媒报道，作家本 · 梅兹里奇 (Ben Mezrich)日前发推文称，他不再拒绝接受比特币作为薪酬。在回应这条推文时，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)写道：“我也不会。

马斯克的这一评论立即在加密货币领域引发剧烈反应，加密货币交易所 Binance 创始人兼首席执行官赵长鹏在推特上回应马斯克道 “好样的”。

加密货币社区迅速发起活动，以让马斯克尽快获得比特币薪酬，并测试这位首席执行官是否能兑现承诺。此番言论发表之际，比特币价格飙升至创纪录高位。

梅兹里奇是一位知名的科技作家，他的作品包括电影《社交网络》(The Social Network)和比特币主题著作《比特币亿万富翁》（Bitcoin Billionaires）。

马斯克也始终在关注加密货币的发展。他经常发推文评论加密货币，并与社区就该行业的未来展开辩论。

去年，马斯克还在网上引发了人们的猜测，即特斯拉可能会将比特币加入其资产负债表。此外，马斯克最近提出，火星上未来的经济可能也基于加密货币运行。

与比特币价格一样，在特斯拉绝佳表现的推动下，马斯克的财富在 2020 年飙升。因此，他现在是世界首富，身家超过 1948 亿美元，取代了亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）。

虽然加密货币行业就像股市那样容易受影响而发生波动，但如果这位特斯和 SpaceX 的首席执行官对其采取看涨立场，比如接受加密货币支付薪酬，或购买更多加密货币，那么加密货币可能会得到显著提振。