免税品可以寄回家了，消息称海南即将放开离岛免税寄递业务

IT之家 1 月 11 日消息 最近海南各大免税店运营商都在私下准备一件事情，即完备自己的库存与物流系统对接，以便迎接邮递业务的到来。

据 21 世纪经济报道获得可靠消息，海南省方面正在酝酿出台离岛免税品邮寄举措，这将大大疏解离岛提货点的压力，也望大幅提高海南离岛免税购物体验。该人士透露该政策很快会公布，中免等公司内部已经在做测试。

21 世纪经济报道称，中国邮政正在帮助海南省政府开发一套海南离岛免税品邮递系统，在满足海关监管货物的同时，可让免税品直邮到家。据悉，目前的争议点是如何认证该批邮递免税品是旅客自己自用的，而非代购代提。

顺丰和韵达均此前均与中免集团有物流方面的合作，未知此次在离岛免税邮递业务上，两家公司是否还能再分得蛋糕。

一位不愿具名的通达系快递公司高管表示，海南的特殊地理位置，使得免税品物流更倾向于航空货运，毕竟走海上运输不可控因素太多。因此拥有货机的快递公司会率先受益，比如顺丰和中邮速递，还可能包括即将有自己货运机队的京东物流。

IT之家获悉，根据财政部、海关总署、税务总局此前发布的政策文件，海南离岛旅客每年每人免税购物额度为 10 万元人民币，不限次数。已经购买的离岛免税商品属于消费者个人使用的最终商品，不得进入国内市场再次销售。