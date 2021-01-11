比特币大涨之后，纽约一老板欲以 100 万美元的比特币卖掉两家酒吧

IT之家1月11日消息，据国外媒体报道，纽约一位酒吧老板兼加密爱好者帕特里克 · 休斯提出以加密货币的形式出售他在曼哈顿地狱厨房附近的两家颇受欢迎的餐厅。

据报道，他将接受以以太币 (ETH)或比特币 (BTC)形式的加密支付，用于出售位于纽约市第 10 大道的 Hellcat Annie's 和 Scruffy Duffy's。酒吧门前的标牌上写着，这两处房产的要价是 800ETH 或 25 BTC，在发布时大约为 100 万美元。

这位 56 岁的皇后区本地业主称，全球疫情导致的停产是此次出售的原因之一。休斯报告说，他被迫将 Hellcat Annie's 和 Scruffy Duffy's 的员工人数减少了约 90%，从 3 月份疫情爆发前的 50 人减少到今天的 “五六人”。

尽管这将是纽约市的第一笔用加密资产交易房产的案例，但社交媒体上的一些人还是批评了他选择的时机。比特币的价格在新年来临之际飙升至历史新高，而纽约的企业仍在遭受这场流行病的影响。

酒吧和餐馆通过提供比特币支付作为交易媒介，促进了加密技术的应用。德国的一家酒吧兼餐厅 Room 77 是最早接受比特币的实体店之一，2011 年 5 月，一名顾客购买了一品脱啤酒。