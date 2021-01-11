海盗船发布 KATAR PRO Ultra-Light 游戏鼠标：仅重 69g，售价约 166 元

IT之家1月11日消息 外设厂商海盗船（CORSAIR）今日发布了 KATAR PRO Ultra-Light 有线鼠标，是此前 KATAR PRO Wireless 的有线版本，重量降低至 69g。这款鼠标适用于 FPS、MOBA 电竞游戏用户，便于高强度操作定位的同时减少手腕负担。

此款鼠标外形与无线版本一致，为对称式设计，共有 6 个按键。鼠标滚轮以及两侧有着三角形防滑纹路，便于出汗多的用户使用。该鼠标长 115.8mm，宽 64.2mm，背部高 37.8mm，适合大多数抓握用户。鼠标背部弧度明显，能够贴合手心保持稳定性。

KATAR PRO Ultra-Light 鼠标使用定制的原相 PixArt PAW3327 光学传感器，最高 12,400 DPI，最大加速度 30g，追踪速度 220 IPS。从参数来看，这是一颗入门级别的传感器。鼠标底部采用两片大脚贴设计，能够很好地适配不同鼠标垫。同时鼠标支持三档 DPI 切换，满足不同场景需求。鼠标微动采用了凯华蓝点微动，寿命三千万次。

IT之家了解到，海盗船 KATAR PRO Ultra-Light 有线鼠标同样支持 iCUE 软件，便于进行 RGB 灯光同步以及鼠标按键自定义、宏编辑。这款鼠标目前已经在中国香港上市，售价 199 元港币，约合人民币 166 元。