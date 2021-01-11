数字媒体巨头 BuzzFeed 开始接触 SPAC 商讨上市事宜

1 月 11 日晚间消息，据报道，知情人士称，新闻聚合网站 BuzzFeed 已经与至少一家 “特殊目的收购公司”（SPAC）进行了磋商，这表明 BuzzFeed 正在积极探索上市事宜。

知情人士称，BuzzFeed 已与美国房产网站 Zillow 创始人斯宾塞 · 拉斯科夫（Spencer Rascoff）旗下的 SPAC 公司 “Supernova Partners Acquisition”进行了接触。

“SPAC”是 2020 年全球 IPO（首次公开招股）市场的一个新趋势，金融家们通过这种新的流行工具，来规避传统 IPO 的监管麻烦。

SPAC 被称为 “空白支票公司”，通过向公众出售股票，从公开市场筹集资金，目的是收购现有公司。它允许散户投资者参与杠杆收购，并使公司更容易上市，而不涉及传统 IPO 的监管麻烦。

去年，SPAC 通过出售股票筹集了创纪录的 830 亿美元资金，为 2019 年的 6 倍。另据金融数据提供商 Refinitiv 数据显示，在美国创纪录的 1590 亿美元上市融资中，这些空白支票公司占到了近 760 亿美元。

BuzzFeed 接触 SPAC 之际，正值 “第九集团传媒”（Group Nine Media）推出了自己的 SPAC，以筹集 2 亿美元用于数字媒体投资。与此同时，一位接近 Vox Media 的人士表示，该公司今年正通过私募融资或潜在上市的方式，为收购筹集资金。

分析人士称，BuzzFeed 此次接触 SPAC 表明，该公司希望当前充满泡沫的市场条件和好于预期的 2020 年财务表现，能帮助其在接近最高估值的情况下上市。

另外，BuzzFeed 接触 SPAC 也可能会吸引 SPAC 的兴趣。BuzzFeed 拥有颇高的品牌知名度，一直是 SPAC 合并的有力候选。除了拉斯科夫的 Supernova Partners Acquisition，另一家可能对 BuzzFeed 感兴趣的 SPAC 是 7GC & Co.Holdings。

知情人士透露，BuzzFeed 去年的营收约为 3.2 亿美元，较前一年有所增加。与此同时，公司 CEO 乔纳 · 佩雷蒂（Jonah Peretti）在一封年终信函中告诉员工，BuzzFeed 去年的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为 3000 万美元。佩雷蒂还指出，与去年 3 月相比，这是一个重大转变。去年 3 月，疫情引发的广告低迷让 BuzzFeed 亏损约 2000 万美元。

显然，这种盈利水平将使 BuzzFeed 的上市之路变得轻松。上市后，BuzzFeed 将拥有充足的现金进行收购。

去年 11 月 19 日，《纽约时报》报道，BuzzFeed 和 HuffPost 宣布在遭遇了一些同样困扰传统报纸和杂志的商业困境后（广告收入下降、受众减少、付费阅读困难等），两家公司决定联手。而根据计划，BuzzFeed 将从 Verizon Media 手中收购 HuffPost。

当时 Buzzfeed 称，合并后，BuzzFeed 和 HuffPost 两家媒体将继续保持各自独特的风格，拥有各自的编辑团队。

《纽约时报》的报道指出，BuzzFeed 和 HuffPost 的交易标志着知名数字出版商之间的第四次重大合并。但同时，报道也评论道 “数字媒体需要规模才能生存——即使这些交易可能也不足以维持其运营。