哈曼推出面向未来的车载智联方案，能够预测并缓解驾驶途中的车辆联网问题

1 月 11 日消息，哈曼国际今天发布了一款全新的智能软件哈曼 Turbo Connect (TBOT)，能够预测并缓解驾驶途中的车辆联网问题。

TBOT 是哈曼车联网产品组合中的最新解决方案，满足当前对高速连接和低延时的需求，尤其是和 5G 赋能的技术一同使用时，例如哈曼的智能平板天线，以及 5G 和 5G-ready 的远程信息处理控制单元（TCU）。

作为三星电子旗下全资子公司，哈曼国际为全球汽车市场、大众消费市场以及专业领域设计、生产和提供各类智联汽车系统、音视产品、企业自动化解决方案及物联网技术服务。

通过 5G 提升性能后，哈曼的 TBOT 技术为驾驶者带来诸多益处，包括：



●提升用户体验：哈曼 TBOT 方案对可使用的连接选项进行预测和优化，以满足实时流媒体、游戏和其它应用程序对带宽和延迟的要求。这为驾乘人员提供了不间断的联网体验，节约花费和能耗。

●进一步降低成本：TBOT 能提前预测网络状况，通过在免费或低费用网络区域增加下载量，为进入高成本网络区域做好准备，降低数据消耗成本。

●降低能源消耗：TBOT 方案通过优化性能，在无联网状态下关闭传输和接收功能，可增强电池寿命等车辆参数，从而让电动汽车和传统燃油车减少能源使用，增强电池寿命，并减少用户对电动车的里程焦虑。

哈曼 TBOT 方案使车辆与用户受益，其运行于 TCU、路侧节点、Edge 网络以及云平台上。它可调节参数，适配设备的功能特点，在生态系统内发起通信。

哈曼 TBOT 方案仅仅是 5G 联网支持的诸多技术进步之一，它将提高车载通讯速度，降低各类延迟。哈曼 5G 车联网组件还包括 5G-ready 的 TCU，可为目前使用 4G 网络或未来使用更快捷 5G 网络的智联汽车提供可扩展的移动网络连接。

哈曼还为其 TCU 提供一个可选功能，即 5G-ready 的多频平板天线。由于汽车配备有多项无线服务，每项服务需要专用的天线，哈曼的平板天线可整合多达 14 根天线。平板天线安装在车身顶部表面的下方，外形更加美观，从空气动力学角度来说也更为高效。

平板天线取代了 21 世纪早期的鲨鱼鳍天线，使车顶更加简洁美观，设计师得以设计面向未来的作品。与哈曼 TCU 集成后，智能平板天线还可改善通信性能和系统稳定性。采用平板天线也更加便于工厂安装。