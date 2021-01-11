CES 2021 来袭，未来一周看点盘点

虽然今年 CES 改为线上展览，但大家对数码产品的热情丝毫未减，仅在过去一周内就有多家厂牌提前为我们送上了自己的年度新品。太平洋时间 1 月 11 日，CES2021 将正式开幕，所以今天，我们就来盘点一下接下来一周的「核心看点」。

索尼

尽管索尼已在开展前发布了最新的 BRAVIA XR 系列电视，但在 1 月 11 日美国东部标准时的下午 5 点，索尼依旧会召开线上媒体发布会，向全世界观众展示索尼一系列创新成果。

考虑到索尼之前已经发布了 5 款 XR 系列电视，接下来的 CES 发布会更多地应该会聚焦在除电视硬件以外的部分。首先，由于各大相机展通通取消，索尼有可能会在 CES 上推出此前泄露的 A7IV 与 A7SIV 两款全画幅微单相机。相机之外，索尼也可能会在 CES 公布 PS5 或索尼哥伦比亚公司的数字内容相关消息。除了面向终端消费者的硬件与数字内容，去年 CES 上亮相的智能汽车解决方案也有可能在 CES2021 上公布更多细节。

三星

三星同样会在开展首日举行 CES 2021 的线上媒体发布会。根据往常惯例，三星将在发布会上覆盖三星消费级产品线的方方面面：从手机、可穿戴设备到家电统统都将在 CES2021 上露面。可以预见的是，三星接下来会将智能化操作与无障碍操作带入到更多智能家电中，更多的内容服务与智能家居协议也会加入像冰箱、洗衣机等家电中，从而扩张三星智能家居系统的覆盖面。

除了发布常规产品，三星的创意部门——C-Lab 也将参与 CES2021，并发布由 C-Lab 支持的多家创业公司所带来的创新产品，比如可以后期自动调整电视画质的软件等。考虑到美国现况，三星的 S21 智能手机也有可能会一并在 CES2021 期间以线上发布会的形式发布。

LG

与三星类似，LG 也会在 CES 举行全品类的发布会，发布包括电视、电脑、手机等一系列产品。往年 LG 就在 CES 上展出了转轴升降电视和透明电视，但今年 LG 的重点很可能会放到 MicroLED 上。具体来说，LG 应该会延续以往的发布模式：实验概念产品以 LG 电视为主，在售的主打产品则以 Lg gram 笔记本以及常规非 MicroLED 的 LG 电视为主。

AMD

AMD 将在北京时间 13 号领凌晨由「苏妈」苏姿丰博士进行 CES 主题演讲，演讲将涵盖研究、教育、娱乐与游戏多个方面。不出意外的话，AMD 将在 CES 上发布全新一代线程撕裂者、全新芯片组、全新 EPYC 处理器与全新的 Vega 显卡，同时也将公布下一代架构芯片组的计划时间表。备受欢迎的移动平台 AMD 芯片笔记本也会在 CES 上亮相。

NVIDIA

英伟达方面则宣布会由 NVIDIA GeForce 事业部高级副总裁主讲「GeForce RTX: Game On」活动。考虑到现有的 RTX 版图，我们有望在 CES 上看到 RTX3060 与其他中阶甜品级显卡，同时移动端的 RTX30 系显卡也会一同在 CES 2021 登场。考虑到英特尔的独立显卡预定将在 21 年公布更多详情，今年的游戏显卡市场注定掀起一场波澜。

Intel

英特尔方面则有些特殊，主要活动将集中在人工智能、自动驾驶、5G 连接与电脑方面。电脑方面不用多讲，新傲腾、Thunderbolt 4 与 11 代酷睿的最新消息显然跑不了。但除此之外，我们还有希望看到英特尔独立显卡的最新消息。

人工智能一直是英特尔的传统强项，而自动驾驶方面英特尔很可能会选择与其他品牌通力合作，以服务供应商的身份参与研发。至于 5G 通讯，考虑到到英特尔过去在 5G 方面的表现，相信接下来英特尔更多地将聚焦在基础服务供应方面。

高通

高通方面，考虑到前段时间已经发布了高通骁龙 888 移动芯片，在 CES2021 上，高通可能会将重点放在 Windows-ARM 阵营上，或其他品牌联合展出采用高通芯片的 Windows 笔记本，作为对 Win-Tel 联盟的回应。除了消费级产品外，高通也会继续专注于 5G 布局，让自己能在 5G 潮流中「站稳脚步」。

MicroLED

但如果我们跳出品牌的限制，单独看产品与技术，那 MicroLED 显然会是今年的技术重点。作为新一代显示技术，MicroLED 整合了 OLED 与 LCD 各自的优势，既可以独立发光，又不会像 OLED 那样烧屏。而且纤薄的体积与更低的功耗也可以让硬件厂商将其轻松应用在各类家电产品中。

由于 MicroLED 成本过高，过去一直没能用在量产的消费级产品中。但在本次 CES2021 之前，几乎各电视与面板企业都对相关技术与产品进行了预热，在我看来今年很有可能会是 MicroLED 走向大众的里程碑。