苹果 iOS 12.5.1 正式版发布：iPhone 6/Plus 等旧机型可升级，修复 COVID -19 暴露通知

IT之家1月12日消息 今天凌晨，苹果发布了 iOS 12.5.1 正式版，版本号为 16H22，该更新适用于无法安装 iOS 14 更新的老款 iPhone 机型。此次更新的特点是对暴露通知的 Bug 进行了修复。

此前，苹果为老机型更新了 iOS 12.5 系统，根据苹果的发布说明，今天的更新解决了一个可能导致暴露通知错误显示日志配置文件语言的 Bug。

苹果为 iPhone 6、iPhone 6 Plus 等老机型带来了对 COVID-19 暴露通知的支持。这是一个重大变化，因为它将联系人追踪扩展到了不支持 iOS 14 的 iPhone，包括像大受欢迎的 iPhone 6 系列这样的设备。

iOS 12.5 可以让你的 iPhone 选择加入到 COVID -19 暴露通知系统。系统的可用性取决于当地公共卫生机构的支持。

iOS 12.5 提供了重要的安全性更新，建议所有用户安装。某些功能并非在所有地区都可用，也并非适用于所有 Apple 设备。

COVID-19 暴露通知怎么用？

当用户启用该功能后，设备会定期通过蓝牙发送一个包含随机蓝牙标识符的信标。当两个人相互靠近时，他们的手机会交换并记录这些蓝牙标识符。

如果有人对 COVID-19 的检测呈阳性，他们可以主动将阳性检测报告给所在地区的暴露通知应用。暴露通知 API 也同样会下载一个被验证为属于被确认为 COVID-19 阳性的用户的信标密钥列表，并与该列表进行核对。如果有匹配的，就可能会通知用户，并告知用户下一步的行动。

暴露通知 API 是隐私的试金石。苹果和谷歌暴露通知 API 最大的隐私保护是，位置数据在其工作方式中没有任何作用。两家公司表示，这些应用应该尽可能少地收集数据，这种基于蓝牙的方式不需要位置数据。

IT之家提醒，此次更新适用于 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3 与第六代 iPod touch 等机型，这些设备均已不支持 iOS 13。

更新方法：

1、iTunes 升级：下载固件，在桌面端打开最新版 iTunes，同时按下 “Shift + 更新”，选取将要刷入的固件，下面的动作交给苹果就好了。

2、正式版系统用户直接 OTA 更新即可，测试版用户需要手动删除相应描述文件，重启手机之后即可接收到系统更新。