美股周一：苹果下跌 2.32%，特斯拉跌近 8%，蔚来涨逾 6% 创新高

美国时间周一，美股收盘全线下跌。投资者评估了股票估值和更多经济刺激措施的前景，同时美国出现持续动荡。

道琼斯指数收于 31008.69 点，下跌 89.28 点，跌幅 0.29%，盘中一度下跌约 260 点；标准普尔 500 指数收于 3799.61 点，下跌 0.66%；纳斯达克综合指数收于 13036.43 点，下跌 1.25%。

电动汽车股涨跌不一，特斯拉下跌 7.82%，该公司股价出现见顶迹象；蔚来上涨 6.42%，创下历史新高，盘中市值一度突破 1000 亿美元，该公司在蔚来 NIO Day 2020 发布首款纯电轿车 ET7；小鹏下跌 2.40%，理想下跌 4.40%。

具体来说，在美股周一交易中，科技龙头股普遍下跌，苹果股价收于 128.98 美元，下跌 2.32%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1766.72 美元，下跌 2.24%；亚马逊收于 3114.21 美元，下跌 2.15%；微软收于 217.49 美元，下跌 0.97%；Facebook 收于 256.84 美元，下跌 4.01%；甲骨文收于 63.03 美元，下跌 0.55%；IBM 收于 128.58 美元，上涨 0.04%；奈飞（Netflix）收于 499.10 美元，下跌 2.21%；特斯拉收于 811.19 美元，下跌 7.82%；推特（Twitter）跌 6.41%，优步（Uber）涨 2.46%；Lyft 涨 1.83%。

美股中的芯片龙头股多数上涨，台积电收于 122.60 美元，上涨 3.29%；英伟达收于 544.86 美元，上涨 2.60%；英特尔收于 51.54 美元，下跌 0.21%；阿斯麦收于 507.95 美元，下跌 0.16%；高通收于 156.11 美元，下跌 0.34%；博通收于 445.76 美元，上涨 0.03%；德州仪器收于 171.31 美元，上涨 0.09%；AMD 收于 97.25 美元，上涨 2.82%；应用材料公司涨 2.51%；美光科技涨 1.61%。

在美国上市的主要中概股普遍下跌，阿里巴巴收于 227.37 美元，下跌 3.73%；京东收于 90.38 美元，下跌 1.27%；百度收于 219.55 美元，下跌 8.62%；拼多多收于 172.49 美元，下跌 4.58%；蔚来收于 62.70 美元，上涨 6.42%；小鹏汽车收于 44.36 美元，下跌 2.40%；理想汽车收于 32.79 美元，下跌 4.40%；哔哩哔哩收于 112.47 美元，下跌 5.06%；好未来收于 66.51 美元，下跌 1.93%；爱奇艺收于 20.01 美元，上涨 2.04%；跟谁学收于 48.23 美元，下跌 0.60%；微博跌 3.94%；携程跌 1.90%；汽车之家涨 3.36%；金山云跌 1.48%；陆金所涨 1.26%。

2021 年的第一周，美股实现了强劲上涨。在民主党控制美国两会后，投资者未理会动荡，转而关注美国出台更多财政刺激措施的前景。标指连续四天攀升，累计上涨 1.8%，创历史新高；道指和纳指分别累计上涨 1.6% 和 2.4%，均创下历史新高。

然而，在美国出现持续动荡和疫情反弹后，令人担心投资者过于乐观。例如，特斯拉股价上周累计上涨了 25%，过去 12 个月累计上涨了 747%，目前的股价约为 2021 年现金流的 90 倍。

亿万富翁投资人、投资公司 DoubleLine Capital 创始人杰弗里 · 冈拉克（Jeffrey Gundlach）表示 :“我们目前的估值非常高，而且得到了大量刺激措施的支持。如果你回顾过去 40 年的股市数据，就会发现有许多估值指标处于估值过高的前 1%。这种情况之所以持续，是美联储维持并承诺让利率为零，这允许估值达到创纪录的高水平。”

美国当选总统上周五承诺推出大规模的经济刺激计划，他说，这将是 “数万亿美元”规模。