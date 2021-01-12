Gartner：2020 年电脑出货量增长创十年新高

1 月 12 日上午消息，根据数据机构 Gartner 今天发布的最新 PC 出货量数据估算，在 2020 年第四季度，全球各大厂商电脑产品出货量都有所增长，其中苹果公司在全球范围内的 Mac 出货量估算为 690 万台，高于去年同期的 525 万台，增长了 31.3%。

20 季度第 4 季度，Gartner 对全球电脑供应商初步出货量估算（千台）

按出货量计算，苹果在本季度排名第四，其市场份额也从 2020 年第四季度的 7.3% 增长到 8.7%。整个 PC 市场因为疫情缘故促进了在家办公的诉求，联想，戴尔，宏碁和华硕都有所增长。

蓝色为苹果的在美国电脑市场份额数据（红色为全球）

联想是全球第一大 PC 供应商，出货量为 2150 万台，其次是惠普，出货量为 1570 万台。惠普是唯一一家在 2020 年第四季度销售额略有下降的供应商。戴尔是第三大厂商，出货量为 1，320 万台 PC，而宏碁和华硕则分别以 470 万和 460 万台 PC 排名五六位。

总体而言，2020 年第四季度 PC 出货量为 7940 万，比 2019 年第四季度增长 10.7%。2020 年电脑总出货量达到 2.75 亿，比 2019 年增长 4.8%，是十年来的最高增长。

按国家计算，在美国，苹果是第四大 PC 供应商，出货量为 270 万台，高于去年同期的 200 万台，增长了 32%。惠普，戴尔，联想和微软在美国的出货量也有了显着增长。

20 季度第 4 季度，Gartner 对美国电脑供应商的初步出货量数据（千台）

2020 年全年，苹果在全球的 Mac 销量估算为 2250 万，与 2019 年的 1830 万 Mac 相比增长了 22.5%。

Gartner 对 2020 年全球电脑厂商初步出货量估算（千台）

IDC 早上也发布了自己的出货量估算，苹果和其他厂商的增长也相似。不过根据 IDC 的数据，苹果估算销售了 740 万台 Mac，高于去年同期的 490 万台，增长了 49.2%。IDC 的数据显示，2020 年全年，苹果销售了 2300 万台 Mac，比 2019 年的 1800 万台增长了 29.1%。

需要指出的是，Gartner 和 IDC 共享的数据是都是估算值，并非厂商的实际销售额，尽管从历史上看，通常相差不远。当苹果等厂商发布财报时候，会有相应的数据。