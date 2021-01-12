NASA 定于 1 月 17 日发射 “史上最强大”火箭

美国宇航局 (NASA)正对其太空发射系统 (SLS)火箭进行初步试运转 (Green Run)热火测试，并计划最早将于 1 月 17 日发射这枚 “史上最强大”火箭。

SLS 是 NASA 成立以来开发的推力最强火箭，将为 “阿尔忒弥斯”重返月球计划提供支持，可向月球运送最高可达 27 吨 (27000 公斤)的有效载荷。在其被分为八个部分的测试中，NASA 在没有固体燃料助推器点火的情况下，启动了 SLS 核心级的液体燃料发动机。

NASA 马歇尔太空飞行中心 SLS 经理朱丽叶 · 巴斯勒（Julie Bassler）表示：“在我们的湿衣彩排初步试运转测试中，核心级、控制器和测试软件都完美运行，当油箱满载并补充了大约两个小时后，没有任何泄漏。到目前为止，所有测试数据都给了我们信心，以继续完成测试。”

在测试中，核心级的所有四个 RS-25 发动机被同时启动至少 8 分钟。NASA 通知说：“SLS 核心级将与火箭的其他部件和 NASA 猎户座飞船组装在一起，为名为 Artemis I 的试飞做准备，这是 SLS 和猎户座的首次组合飞行，也是 NASA 月球计划的第一次任务。”

SLS 核心级初步试运转测试的项目经理巴里 · 罗宾逊 (Barry Robinson)称，未来几天对 NASA 来说至关重要，因为该团队将在斯坦尼斯航天中心准备好 Artemis I 火箭级和 B-2 测试台。

NASA 表示，测试 SLS 火箭的核心级是该机构和行业合作伙伴的共同努力。波音是 NASA 火箭核心级的主承包商，Aerojet Rocketdyne 公司是 RS-25 发动机的主承包商。在此前的测试中，NASA 评估了 SLS 的航空电子系统、推进系统和液压系统。