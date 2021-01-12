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开发者在越狱 iPhone 7 上成功运行 Ubuntu 20.04 系统

2021/1/12 11:56:58 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月12日消息 外媒 9to5 Mac 报道，在 iPhone 越狱过程中，用户可以运行一些调整和其他 iOS 修改 , 最近有一位开发者用户 newhacker1746 决定更进一步，在 iPhone 上安装 Ubuntu 操作系统。

据该用户介绍，在这个过程中使用的 iPhone 7 由于内部存储出现问题，原系统已无法使用。这时用户决定尝试通过 USB 以太网连接在设备上安装另一个操作系统。

IT之家获悉，这个过程需要使用越狱工具 checkra1n，它是基于无法修复的硬件漏洞 “checkm8”。另外，在 iPhone 上运行 Ubuntu 的内核除了 A10 Fusion 之外，似乎并不兼容其他芯片，所以需要在 iPhone 7 上进行。

在经历了非常漫长而复杂的过程后，该用户成功地在 iPhone 7 上运行了 arm64 版本的 Ubuntu 20.04（一款流行 Linux 发行版）。视频中显示了操作系统在手机上以命令行模式启动。

虽然这对大多数用户来说可能并不实用 , 但它总是有趣的。另外，开发者也设法在 iPhone 7 上使用 checkra1n 运行 Android 操作系统。

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关键词：iPhone 7Ubuntu

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