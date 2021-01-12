中科大教授陆朝阳：高斯玻色采样是重要发展方向，为量子科学打基础

1 月 12 日上午消息，“2020 科技风云榜”今日开幕，今年活动主题为 “万物再生长”。中国科学技术大学教授陆朝阳在主题演讲中围绕量子计算科学话题进行分享。

陆朝阳首先简单介绍了量子基本概念，他表示量子是组成物质和能量的一个最基本的单位。量子力学中最重要的性质是它允许一个物体可以同时处于多种状态。随着多年来科学家的工作，可以说量子计算理论方面基本上框架已经建立好。但是当今科学前沿的一个最重大的挑战之一就是 “怎么样在实验上和在物理上把一个量子计算机相关硬件给造出来”。

陆朝阳表示，一个很悲观或者过于乐观的情绪，对一个领域的发展都可能是不利的。例如人工智能领域就经历了很多过高或过低的预期，以及随之所带来的寒冬。所以为了让量子计算领域能够有一个比较健康的发展，我们既没有太高的期望，也没有太悲观的预期。

“我们在规划一些国家项目的时候，就希望提出一个 “分步走、沿途下蛋”的策略。把领域的发展设置了三个里程碑，从简单到容易，一个一个能实现，然后再可以基于这个实现，看看再增加多少投资。”

陆朝阳总结称，高斯玻色采样在图论、机器学习、量子化学等领域有很多潜在的应用，是后续发展的重要方向。“我们希望可能在 2021 年，在一些很小规模的问题上做一些初步的演示，也为最终迈向可应用、可实用以及通用的量子计算打下相关科学和技术的基础。”