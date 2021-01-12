盘点 CES 2021 的新奇小设备：LG 卷曲屏手机、Ampere 淋浴扬声器

据国外媒体报道，2021 年度国际消费电子展（CES）是首次转为线上举行，但并不乏新奇的小设备。

1.LG 卷曲屏手机

LG 推出了一款可卷曲的智能手机，拉开了 CES 2021 的帷幕。公司预计将在今年晚些时候发布这款设备。

2.TCL 云卷屏手机

TCL 在 CES 2021 展示了自家的云卷屏手机技术。周一 TCL 发布了一段关于其 6.7 英寸手机的新视频，“轻轻一按手指”，这款手机就可以扩展为 7.8 英寸的平板电脑。

3. 车载紫外线消毒设备

GHSP 公司在展会上推出了一种新型的 Grenlite 紫外线处理系统，可以杀死各种病菌细菌。该技术已经应用于急诊室和商用车辆上，该公司也在致力于将其集成到个人车辆上。

4. 三星重新推出 Frame TV

三星专门为注重设计的消费者开发了 Frame TV 电视机，其只有 24.9 毫米厚，大约是一个普通相框的厚度，尺寸从 32 英寸一直到 75 英寸可选。其中 32 英寸和 43 英寸的电视也可以竖屏模式显示。

5. 松下无线手机充电器

松下表示，这不仅仅是一个无线充电器。这款无线充电器配有移动线圈，可以适配各种手机，充电速度也更快。

6.Ampere 淋浴扬声器 Shower Power

Shower Power 是 Ampere 公司发布的一款全新蓝牙淋浴扬声器，完全通过水流供电，不需要进行充电。这款新设备售价约 100 美元，有黑、白和银色三种颜色可供选择。

7.ColdSnap 家用冰淇淋机

ColdSnap 推出的冰淇淋机就像饮料巨头 Keurig 制造的机器一样。这款产品能出品单份豆荚式冰淇淋，以及冰冻玛格丽塔酒、芒果百香果冰沙和巧克力冰淇淋。

8.Arcade1Up 桌显游戏机 Infinity Game Table

Arcade1Up 推出的桌显游戏机 Infinity Game Table 为很多经典款桌面游戏提供了触屏操控，有了它，不会再丢棋子等小东西了。

9. 三星新型家用机器人

三星将推出三款新型机器人，可以帮助用户打扫房间、吸尘、做私人助理、吸尘，还可以充当安全摄像头。

10.OWC 推出的 Thunderbolt 4 扩展坞

不要再为充电端口争吵了。OWC 的 Thunderbolt 4 扩展坞有三个开放型端口，可以用于 Thunderbolt 接口或 USB-C 接口设备。它还兼容其他 USB 外设、网线、音频设备和 SD 卡。

11. 欧姆龙 Vitalsight

新款智能手表的健康功能吸引了很多人。欧姆龙正在开发新的血压检测设备 Vitalsight，该设备甚至可以自动将检测结果上传到医生那里。

12. 三星定制冰箱

你有没有想过让家里的冰箱更符合自己的审美三星在 CES 2021 上推出了其定制冰箱系列。每个冰箱都有四扇门可定制，用户可以自行选择表面处理工艺和颜色，比如说粉色和天蓝色。

13.Otterbox 游戏配件

Otterbox 过去只是能够保护你的手机不受损，但该公司今年开始进军游戏配件领域。Otterbox 手机游戏夹、游戏随身盒、易握手柄、易握游戏盒和游戏玻璃隐私保护装置将于 1 月 25 日开放预订。

14.Gentex 后视镜

驾驶员有必要把注意力完全集中在道路上。Gentex 正在汽车后视镜的玻璃下面增加一个视频屏幕，以帮助驾驶员密切关注乘客。这款设备能够在发生事故时提供帮助，并最终摆脱略显笨重、布线杂乱的行车记录仪。

15.Vuzix 智能眼镜

Vuzix 推出的这款新型 MicroLED 智能眼镜在镜框中内置了一个铅笔橡皮大小的投影仪。

16. 消毒机器人

Ubtec 推出了一款消毒机器人 Adibot。这款机器人面向小型企业和学校，能够使用紫外线灯对环境进行消毒。