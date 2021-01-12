哥伦比亚工程团队开发出具有同理心的机器人

IT之家1月12日消息 据外媒 engadget 报道，在哥伦比亚大学工程系创意机器实验室，研究人员设计了一种能够预测另一台机器人意图的机器人。

工程师设计的实验方式如下：他们将一个行进机器人放在 3 英尺 x 2 英尺的围栏中，并对其进行编程，使其朝着投射到地板上的任何绿色圆圈移动。一个大的红色方框遮住了机器人对某些圆圈的视野，这意味着即使它们在物理上比其他地方更近，它也不会移动到这些地方。而另一个观察者机器人从上方观看行进机器人移动两个小时，然后开始预测其路径。

▲ 图自 engadget

实验结果显示，观察者机器人能够在不接收有关移动机器的障碍物或目标的其他信息的情况下，准确预测行进机器人 100 次运动中的 98 次。

主要研究者 Boyuan Chen 说：“我们发现并开始证明，机器人可以从另一个机器人的角度看世界。观察者在不被引导的情况下，理解其伴侣是否能从其自身角度看到绿色圆圈，这是一种动物原始的移情能力。”

IT之家了解到，根据哥伦比亚大学工程系的说法，该实验是向机器灌输类人行为或认知科学家称之为 “心智论”的具体尝试。心智理论是一种个体理解自己与他人的心理状态，并以此预测和解释他人行为的能力，往往会在 3 岁左右的人类儿童身上表现出来。这是发展合作、竞争和同情心技能的关键，同时也奠定了欺骗的基础。