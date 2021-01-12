首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

中国铁塔 2021 年双目热成像摄像机集采公示：海康大华等中标

2021/1/12 13:49:48 来源：C114中国通信网 作者：南山 责编：骑士
评论：

中国铁塔官方消息显示，中国铁塔股份 2021 年双目热成像摄像机产品集中招标项目结果已经公布中标候选人。海康威视、大华股份等安防行业知名厂商中标

本项目包括三个标包，分别为标包 1（3km 双光谱摄像机）、标包 2（5km 双光谱摄像机）、标包 3（10km 双光谱摄像机）。

其中，标包 1（3km 双光谱摄像机）候选中标厂商为浙江大华技术股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、青岛浩海网络科技股份有限公司、浙江宇视科技有限公司、杭州中威电子股份有限公司、华为技术有限公司、苏州科达科技股份有限公司。

标包 2（5km 双光谱摄像机）候选中标厂商为杭州海康威视数字技术股份有限公司、中林信达（北京）科技信息有限责任公司、苏州科达科技股份有限公司、浙江宇视科技有限公司、青岛浩海网络科技股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司。

标包 3（10km 双光谱摄像机）候选中标厂商为苏州科达科技股份有限公司、青岛浩海网络科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中林信达（北京）科技信息有限责任公司、济南和普威视光电技术有限公司。

按照竞标规则，标包 1、2、3 中标厂商分别为 5 家、4 家、3 家。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国铁塔摄像机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用