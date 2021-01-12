腾讯马化腾：启动碳中和规划，响应中国碳中和目标

1 月 12 日下午消息，腾讯董事会主席兼 CEO 马化腾表示腾讯将积极响应中国碳中和目标，并已着手推进碳中和规划。腾讯进一步透露将推进碳核查，并结合国际经验与中国实际状况，制定碳中和的策略与路线图。

2020 年 12 月，我国将 “做好碳达峰、碳中和工作”纳入 2021 年的重点任务之一。碳中和指的是企业、团体或个人在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，与其通过植树造林、节能减排等减少的温室气体总量互相抵消，实现 “零碳排放”，是一项影响深远的系统性工程。

马化腾认为：“此次疫情爆发，让我们更加关注人与大自然的关系。作为科技企业，我们要更为关注企业运营对气候、水等自然环境的影响。随着中国宣布碳达峰及碳中和目标，腾讯也已加快推进碳中和规划。我们还将加大探索以人工智能为代表的前沿科技在应对地球重大挑战上的潜力，大步推进科技在产业节能减排方面的应用。”

腾讯首席探索官网大为表示：“在腾讯，当我们从更广泛的意义上谈论地球的未来时，我们更多思考的是如何应用技术来应对地球最大的挑战。我们认为，人工智能为地球挑战提供了一个可能的革命性方案，其中包括碳中和探索。目前，腾讯已将人工智能有效应用于数据中心节能、办公建筑节能等多个领域。”

近年来，腾讯率先在数据中心和总部大厦中运用人工智能和云计算来降低碳排放，并将其节能技术迭代至 4.0 版本的 T-Block。此外，腾讯还利用科技全方位推进办公节能。以腾讯滨海大厦为例，办公区采用智能照明系统，每年可节电约 132.61 万千瓦时；IT机房也搭载独特能源系统，中水回收系统回收利用各处废水 , 节省 50% 至 70% 的水资源。