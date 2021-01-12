海能达推出股权激励计划：拟授予 2400 万份股票期权

1 月 12 日消息 专网行业企业海能达昨日晚间发布了 2021 年股票期权激励计划 (草案)。

本计划拟向激励对象授予 2,400.00 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本计划公告时公司股本总额 183,957.3991 万股的 1.30%。其中首次授予 2300 万份股票期权，约占本计划公告时公司股本总额的 1.25%；预留 100 万份股票期权，约占本计划公告时公司股本总额的 0.05%。

本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为 6.18 元 / 股。至昨日晚间收盘，海能达股价为 5.99 元 / 股。

本计划首次授予的激励对象总人数为 568 人，包括公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）。具体如下：

本计划授予的股票期权，在行权期的 2 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。首次考核为 2021 年度净利润不低于 3.5 亿元；第二个行权期为 2022 年度净利润不低于 4.2 亿元。

值得一提的是，海能达强调，鉴于公司与摩托罗拉相关的重大诉讼计提预计负债存在不确定性，其对净利润的影响不能真实反映公司相应考核年度内的实际经营状况，本计划业绩考核将其予以剔除。

海能达表示，公司本次股权激励计划的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司本次股权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核指标设置了净利润，该指标有助于直接反映上市公司的经营状况、盈利情况及企业成长等。该业绩指标的设定综合考虑了历史业绩、经营环境、行业状况、历史激励经验，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。

除公司层面的业绩考核外公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。只有在两个指标同时达成的情况下，激励对象才能行权。