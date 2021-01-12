比特币越来越火，PayPal 加密交易量在 24 小时内达 2.42 亿美元

1 月 12 日消息，据国外媒体报道，全球支付提供商贝宝（PayPal）此前的加密交易量纪录翻了一番，在 1 月 11 日期间，价值 2.42 亿美元的数字资产在该平台上易手。

根据加密市场数据汇总公司 Nomics 的数据，昨天的交易量远远超过了 PayPal 1 月 6 日创下的 1.29 亿美元的交易量纪录。自 1 月 1 日以来，每日成交量增加了 950% 。

随着贝宝交易量的飙升，比特币的价格也创下了历史新高，这家总部位于美国的支付公司似乎正在零售交易商中越来越受欢迎。尽管许多加密社区赞扬 PayPal 进入加密领域，因为它推动新用户转向数字资产，但也有人批评 PayPal 创建了一个不支持提取功能的 “封闭式”加密社区。

Nexo 的首席执行官 Antoni Trenchev 推测比特币最近跌破 40,000 美元是因为零售投资者急于实现利润，之后不久，业界就开始讨论关于 PayPal 的交易量里程碑是看涨还是看跌。

PayPal 的加密服务是通过 Paxos 的 ItBit 进行交换访问。在 2020 年 10 月推出数字资产交易服务后，PayPal 选择 ItBit 处理其加密交易。贝宝有望在未来几个月为其 2600 万商家提供加密货币服务，可进一步推动全球对该公司加密服务的需求。

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