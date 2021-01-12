美国名嘴克莱默：蔚来汽车将成为 “下一个特斯拉”

1 月 12 日下午消息，据报道，美国知名股市评论家吉姆 · 克莱默（Jim Cramer）今日表示，中国电动汽车初创企业蔚来汽车（NYSE：NIO）正在吸引越来越多的年轻投资者，它有望成为 “下一个特斯拉”。

克莱默称，蔚来汽车的股价正在上涨，主要因为年轻的投资者开始买入这只股票，并相信蔚来汽车将成为 “下一个特斯拉”。

上周，蔚来汽车推出其首款旗舰轿车 “NIO ET7”，最大续航超 1000 公里。随后，多家投行调高其目标股价。其中，摩根大通将其目标股价调高至 75 美元，创下华尔街之最。

本周一，蔚来汽车股价上涨逾 13%，推动公司股价创下历史新高。在过去的一年，蔚来汽车股价上涨逾 1700%。

克莱默认为，蔚来汽车股票是一只炙手可热的中国股票。他说：“它真的抓住了年轻人的心。人们认为，蔚来汽车将是下一个特斯拉。年轻人一直在寻找‘下一个特斯拉’，如今他们似乎找到了答案。”

克莱默还称：“在特斯拉这只股票激动人心的同时，我们似乎经常忘记特斯拉这家公司及其代表的意义。如今，它有了一个挑战者：蔚来汽车。这家中国厂商刚刚发布了一款新的豪华电动汽车，让人们赞不绝口，他的许多功能可以与特斯拉相媲美。”

上周六，蔚来汽车发布了其首款旗舰轿车 “NIO ET7”，其内置的自动驾驶技术据称已经超越了特斯拉。蔚来汽车创始人兼董事长李斌表示，该车型将于 2022 年第一季度开始交货。

克莱默对此表示：“我们看到了人们喜欢的电动汽车电池，我们看到它即将对特斯拉发起真正的挑战。”虽然如此，鉴于电动汽车市场的巨大增长潜力，克莱默认为这两家公司都有很大的发展空间。

当前，虽然蔚来汽车已经提高了产量，但其交货量仍明显落后于特斯拉。蔚来汽车表示，其 2020 年的交货量比一年前翻了一番多，达到 43728 辆。相比之下，特斯拉在 2020 年交付了 499550 辆汽车。