不赚白不赚，LG 显示将继续生产 LCD 面板，广州工厂受益

1 月 12 日消息，据国外媒体报道，由于市场对 LCD 面板的需求不断增长，韩国液晶面板制造商乐金显示（LG Display）按照其母公司 LG 电子的要求，将 LCD 面板的生产时间再延长一年。

目前，LG 电子在获得足够数量的 LCD 面板以满足其自身需求方面面临困难，因此它要求其子公司乐金显示延长 LCD 面板的生产时间。据报道，乐金显示决定继续生产 LCD 面板直到今年年底。

据悉，乐金显示原本打算在去年年底前停止在韩国工厂生产 LCD 面板，但计划继续在广州的工厂生产 LCD 面板。

然而，去年第三季度，由于 LCD 面板的需求上升，再加上一些制造商由于受新冠病毒大流行的影响而无法生产出足够数量的 LCD 面板，因此乐金显示决定延长在韩国的 LCD 面板生产。

乐金显示此举跟随了其竞争对手、三星电子旗下的面板制造商三星显示器公司（Samsung Display）的步伐。上月底，三星显示器公司宣布延长 LCD 面板的生产时间。

虽然该公司延长了 LCD 面板的生产时间，但该公司表示，延长多少时间将取决于市场状况和盈利能力。

此前，在 2020 年 3 月份，三星显示器公司曾表示，将在去年年底前结束所有 LCD 面板的生产，其中包括韩国本土三座大尺寸 LCD 面板厂以及此前并未传出关厂消息的苏州 8.5 代线。

乐金显示是全球最大的薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）面板、有机发光二极管（OLED）和柔性显示器制造商和供应商之一，在全球大型 OLED 电视屏幕市场占据主导地位。该公司为一系列公司生产显示屏，其中包括苹果某些型号的 iPhone。

TFT-LCD、AMOLED 以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。