微信公示第三方违规导流链接处理：QQ 音乐、QQ 浏览器在列

IT之家1月12日消息 今日晚间，微信安全中心公布了《对第三方违规导流链接的处理公示》（简称《公示》）。

《公示》指出，微信安全中心于 2020 年 12 月 11 日发布了《针对第三方违规导流链接的治理公告》。针对有用户反馈 “部分第三方 App 链接内容分享到微信内打开时，存在受到弹窗误导、胁迫跳转或下载第三方 App”的情况，微信进行了违规说明及整改提醒、指引，希望相关外链服务提供方与其共同维护良好的用户体验，并给出充分的整改时间。

《公示》表示，近期通过用户投诉发现，仍有部分相关外链存在违规行为。

对此，微信对违规外部链接进行了治理，对 QQ 音乐、QQ 浏览器、多多直播、知乎、好看视频、小红书等多个产品的违规外部链接进行限制处理——对违规链接不再提供微信内直接打开的服务，用户可以点击 “继续访问”或者通过 “复制链接在浏览器中打开”的形式进行访问。

▲ 限制处理示意图 | 图源：微信安全中心

IT之家了解到，《公示》展示的违规现象包括，打开页面后自动弹出离开微信选项框、页面底部弹出模仿微信UI的选项卡、不能在页面上查看完整内容、页面上展开查看全文内容按钮标识不清晰等。

▲QQ音乐打开页面后自动弹出选项框