雷蛇发布全新 Razer Blade 15/Pro 17 游戏本，可选 360Hz 显示屏

IT之家 1 月 13 日消息 Razer 今天发布了全新的 Razer Blade 15 和 Razer Blade Pro 17 游戏笔记本，搭载了最新的 NVIDIA GeForce RTX 30 系列笔记本 GPU 和 360Hz 显示屏。

Razer Blade 15：

全新的 Blade 15 搭载了全新的 NVIDIA GeForce RTX 30 系列笔记本 GPU，最高可选 NVIDIA GeForce RTX 3080。

Blade 15 Advanced Model 将首次提供三种独特的 15.6 英寸显示屏选择：360Hz 的 FHD，240Hz 的 QHD，以及 60Hz 的 UHD OLED 显示器，拥有宽广的色彩空间。

Razer Blade 15 是目前最小的 15 英寸游戏笔记本，搭载 NVIDIA RTX 30 系列笔记本 GPU。

拥有 USB-C、HDMI 2.1 接口 ，还提供 UHS-III SD 读卡器。

Razer Blade 用户在通过任何模拟耳机或设备扬声器收听电影、音乐或游戏时，将获得沉浸式音频，以实现 360 度的音景。

笔记本电脑具有众多存储和内存选择，最高可选 1TB 和 32GB。

新款 Razer Blade 15 的起售价为 1699.99 美元（约 11007 元），将于 1 月 12 日在 Razer.com 和 Razer Store 店面独家预售，并从 1 月 26 日开始在指定零售商处发售。

Razer Blade Pro 17：

全新的 Blade Pro 17 配备了全新的 NVIDIA GeForce RTX 30 系列笔记本 GPU，最高可选 NVIDIA GeForce RTX 3080。

Blade Pro 17 将提供三种不同的 17.3 英寸显示屏选择：360Hz 的 FHD、165Hz 的 QHD 和 120Hz 的 UHD。

Blade Pro 17 依然是市场上最薄的 17 英寸游戏笔记本之一，尺寸仅为 19.9mm×260mm×395mm。

拥有 USB-C、HDMI 2.1 接口 ，还提供 UHS-III SD 读卡器。

Razer Blade 用户在通过任何模拟耳机或设备扬声器收听电影、音乐或游戏时，将获得沉浸式音频，以获得 360 度的音景。

笔记本电脑具有众多存储和内存选择，分别高达 1TB 和 32GB。

IT之家了解到，新款 Razer Blade Pro 17 的起售价为 2299.99 美元（约 14892 元），将于 1 月 12 日在 Razer.com 和 Razer Store 店面独家预售，并在 2021 年第一季度从指定零售商处发售。