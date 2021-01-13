OPPO Find X3 Pro 真机渲染图曝光：黑、白、蓝、铜四种配色

IT之家1月13日消息 今日，国外爆料大神 Evan Blass 曝光了一组 OPPO Find X3 Pro 的真机渲染图。从图中可以看出，OPPO Find X3 Pro 将拥有四种配色：黑色、白色、蓝色和铜色，而后置摄像头采用了另类的 “驼峰式”四摄像头设计。

IT之家了解到，根据此前的爆料，OPPO Find X3 Pro 将搭载高通骁龙 888 处理器，采用 6.7 英寸 1440x3216 分辨率触摸屏，支持 10.7 亿色，10Hz-120 Hz 自适应动态刷新率。该机重量将在 190g 左右，屏幕和背面都是曲面的，背部将采用陶瓷或玻璃材质，并将配备 4500 毫安时的电池，65W SuperVOOC 2.0 有线快充，30W VOOC Air 无线快充。NFC 模块将采用双机身天线设计，预计首发搭载基于 Android 11 的 ColorOS 11 系统。

后置摄像头方面，该机将会有一对新的 50 MP 索尼 IMX766 传感器，一个用于主拍摄，另一个用于超广角，还有一个 13 MP 摄像头，能够进行 2 倍光学变焦，一个 3 MP 微距相机，配有环形补光灯，能够当作 “显微镜”用。