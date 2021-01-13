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OPPO Find X3 Pro 真机渲染图曝光：黑、白、蓝、铜四种配色

2021/1/13 7:22:09 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
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IT之家1月13日消息 今日，国外爆料大神 Evan Blass 曝光了一组 OPPO Find X3 Pro 的真机渲染图。从图中可以看出，OPPO Find X3 Pro 将拥有四种配色：黑色、白色、蓝色和铜色，而后置摄像头采用了另类的 “驼峰式”四摄像头设计

IT之家了解到，根据此前的爆料，OPPO Find X3 Pro 将搭载高通骁龙 888 处理器，采用 6.7 英寸 1440x3216 分辨率触摸屏，支持 10.7 亿色，10Hz-120 Hz 自适应动态刷新率。该机重量将在 190g 左右，屏幕和背面都是曲面的，背部将采用陶瓷或玻璃材质，并将配备 4500 毫安时的电池，65W SuperVOOC 2.0 有线快充，30W VOOC Air 无线快充。NFC 模块将采用双机身天线设计，预计首发搭载基于 Android 11 的 ColorOS 11 系统。

后置摄像头方面，该机将会有一对新的 50 MP 索尼 IMX766 传感器，一个用于主拍摄，另一个用于超广角，还有一个 13 MP 摄像头，能够进行 2 倍光学变焦，一个 3 MP 微距相机，配有环形补光灯，能够当作 “显微镜”用。

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关键词：OPPO

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