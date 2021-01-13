国家发改委：春运期间推动健康码全国一码通行

IT之家 1 月 13 日消息 昨日，国家发改委近日联合多部门发布关于做好 2021 年春运工作和加强春运疫情防控的意见，意见指出，要严格落实疫情防控要求，公路、铁路、水运、民航各单位要抓紧抓实抓细常态化客运疫情防控工作。

意见指出，各类客运场站和交通运输工具春运期间要增加通风、消毒等措施频次。落实飞机、列车、长途客车、重点水域水路客运等交通运输工具的实名购票、对号入座。科学组织售票和加强乘车管理，严格控制列车超员率。做好进站（机场）、候车（机、船）等站区空间快速测温和客流引导。加快推动 “健康码”全国一码通行，提高人员通行效率，避免因扫码查验等引起人员聚集。

IT之家了解到，意见同时指出，要扩大 “无接触”售检票服务。铁路要继续完善 12306 售票系统，拓展线上服务范围，延长网站服务时间；健全候补购票功能，维护网络购票秩序；充分发挥电子客票优势，增设自动检票机、安检仪，推广自助实名制核验通道；继续为务工人员、学生和边远地区旅客提供预定团体票服务。道路客运要积极开展定制服务，道路水路客运要提升联网售票服务水平，推广电子客票。民航要在重点机场进一步推广电子登机牌，实现 “无纸化”便捷出行。