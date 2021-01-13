美股周二：电动汽车特斯拉涨近 5%，小鹏汽车大涨逾 22%，百度上涨 9.06%

美国时间周二，美股收盘全线上涨，但上涨幅度有限。投资者考虑了美国加息、可能的刺激措施和动荡等因素。

道琼斯指数收于 31068.69 点，上涨 60 点，涨幅 0.19%；标准普尔 500 指数收于 3801.19 点，小幅上涨 0.04%；纳斯达克综合指数收于 130720.43 点，上涨 0.28%。

电动汽车股涨跌不一，特斯拉上涨 4.72%，市值重返 8000 亿美元上方，该公司在印度注册了一家公司后，投资者押注其将大幅扩张。蔚来下跌 1.05%，投行花旗此前发布报告将该公司的评级从买入下调为中性；小鹏大涨 22.41%，该公司宣布与五家银行合作，获综合授信 128 亿元；理想上涨 12.08%。

百度上涨 9.06%，总市值突破 800 亿美元。瑞穗证券将百度的目标价上调，并维持 “买入”评级。

具体来说，在美股周二交易中，科技龙头股多数下跌，苹果股价收于 128.80 美元，下跌 0.14%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1746.55 美元，下跌 1.14%；亚马逊收于 3120.83 美元，上涨 0.21%；微软收于 214.93 美元，下跌 1.18%；Facebook 收于 251.09 美元，下跌 2.24%；甲骨文收于 62.42 美元，下跌 0.97%；IBM 收于 129.21 美元，上涨 0.49%；奈飞（Netflix）收于 494.25 美元，下跌 0.97%；特斯拉收于 849.44 美元，上涨 4.72%；推特（Twitter）跌 2.37%，优步（Uber）涨 7.24%；Lyft 涨 4.78%。

美股中的芯片龙头股多数上涨，台积电收于 123.00 美元，上涨 0.33%；英伟达收于 539.39 美元，下跌 1.00%；英特尔收于 53.24 美元，上涨 3.30%；阿斯麦收于 513.93 美元，上涨 1.18%；高通收于 154.45 美元，下跌 1.06%；博通收于 449.39 美元，上涨 0.81%；德州仪器收于 172.30 美元，上涨 0.58%；AMD 收于 95.35 美元，下跌 1.95%；应用材料公司涨 2.09%；美光科技涨 1.00%。

在美国上市的主要中概股多数下跌，阿里巴巴收于 225.60 美元，下跌 0.78%；京东收于 88.54 美元，下跌 2.04%；百度收于 239.45 美元，上涨 9.06%；拼多多收于 169.48 美元，下跌 1.75%；蔚来收于 62.04 美元，下跌 1.05%；小鹏汽车收于 54.30 美元，大涨 22.41%；理想汽车收于 36.75 美元，上涨 12.08%；哔哩哔哩收于 115.44 美元，上涨 2.64%；好未来收于 66.51 美元，下跌 1.50%；爱奇艺收于 19.47 美元，下跌 2.70%；跟谁学收于 46.21 美元，下跌 4.19%；微博跌 0.07%；携程跌 1.36%；汽车之家跌 2.65%；金山云跌 0.36%；陆金所涨 3.45%。

美国基准 10 年期国债收益率一度报 1.187%，为 20203 月以来的最高水平，随后回落至 1.13%。30 年期国债收益率攀升至 1.88%，也达到 2020 年 3 月以来的最高点。

更高的收益率可能使科技公司通过增发债券来保持业务增长的成本更高。在整个疫情期间，科技公司一直是股市领头羊。