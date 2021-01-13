App Annie：2020 年用户应用支出达 1430 亿美元

App Annie 发布了《2021 年移动市场报告》。这份年度报告分析了移动设备对各行业和全球经济的广泛影响。2020 年，随着新冠肺炎疫情席卷全球，消费者使用移动设备来保持联系、工作、学习、娱乐和放松，移动设备使用量加速增长。2020 年，用户的移动应用支出达到 1430 亿美元，与 2019 年相比增加了 20%。推动用户支出的热门市场包括中国、美国、日本、韩国和英国。

报告显示，受疫情影响，2020 年的移动设备使用量直线上升，用户总量在不到 12 个月内向前推动了 2 至 3 年。随着用户群的增长，应用数量也随之不断增多，移动应用市场呈现一片生机勃勃的景象。回顾过往一年，全球移动市场用户支出累计达约 1430 亿美元，使用时间累计达 3.5 万亿小时。而相比去年，移动应用下载量同比增长 7%，达到 2180 亿。可见用户使用习惯尚未完全形成，全球对于新应用的需求仍呈增长趋势，目前正是获取用户的好时机。

仅过去的一年，就有 730 亿美元资本倾入移动应用公司，同比增长 27%。值得一提的是，2021 年线上购物将成为零售业的主流趋势。中国的淘宝直播、韩国的 Grip 以及美国的 NTWRK 等直播购物应用下载量去年分别同比增长了 100%、245% 和 85%，而中国正是直播购物领域最早的推动者。

中国市场的下载量、用户支出和用户时长三项核心数据全部问鼎年度全球十强榜单。从应用来看，TikTok 的每用户时长在热门社交应用中遥遥领先；从公司来看，腾讯、字节跳动、百度等移动互联网巨头在年度十大领先应用公司榜单上同样榜上有名。

2020 年，移动端在线视频播放时长总体增长 40%，其中 TikTok 的每用户使用时长同比增长高达 325%。与去年同期相比，热门在线视频的用户群中越来越多用户开始使用 TikTok。App Annie 数据显示，与 2019 年同期相比，2020 年第四季度美国 Netflix 的 iPhone 用户使用 TikTok 的渗透率达到 2.3 倍。

无接触配送、无接触支付、按需选择以及各种帮助功能推动了餐饮美食应用的需求增长。就报告所分析的全球大部分市场，由于受到新冠肺炎疫情影响，消费者因当地社交隔离政策下只能呆在家里，餐饮美食应用的每周打开次数从 2020 年第二季度开始攀升，于第四季度达到顶峰。而在中国，得益于政府和民众对疫情管控和应对的得当处理，餐饮美食应用的使用热度从 2 月 2 日之后已经开始反弹并稳步回升。截至 2020 年 11 月 29 日，印度以 6.6 亿每周打开次数，超过第二名中国（3.7 亿），成为全球 “最爱叫外卖”的国家”。

移动游戏逐渐成为市场主流，硬核玩家在家会选择移动设备游戏。硬核游戏玩家在移动游戏中占据了 66% 的用户支出以及 55% 的使用时长，其中休闲游戏在下载量排行榜中独占鳌头，比如《Among Us》、《ROBLOX》和《会说话的汤姆猫》等简单好玩的游戏都拥有极高的人气。

沙盒游戏、街机和休闲三类游戏占据主要市场份额。休闲 、模拟和沙盒游戏在全球占据最多的市场份额，同比增长 1.9 个百分点，在 112 个不同的子类别中，市场份额接近 7 % 。而休闲和各种街机游戏的总使用时长实现了 300% 的同比增长，达到 45 亿小时。

游戏内活动将继续推动游戏 ARPU 达到最高。2020 年移动游戏全球总用户支出和用户实现 +20% 的同比增长。从亚太地区来看，多人竞赛、聊天（中国和韩国）、每日及签到（日本）以及公会和氏族（中国）是每用户平均收入 (ARPU) 表现最好的功能。App Annie 根据 Game IQ 数据推测，2021 年，移动游戏用户支出有望超过 1200 亿美元——这相当于市场上所有其他游戏平台总和的 1.5 倍。