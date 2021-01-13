罕见：FCC 批准 SpaceX 向极地轨道发射 10 颗星链卫星

1 月 13 日消息，据国外媒体报道，美国联邦通信委员会（FCC）已经批准美国太空探索技术公司 SpaceX 在本月晚些时候向极地轨道发射 10 颗星链卫星。

据悉，SpaceX 是在今年 1 月 4 日（距离发射日期仅 10 天）请求许可的。历史上，FCC 在短时间做出回应的几率几乎为零，更不用说批准请求了。然而，该机构经过短短四天就有条件地批准了 SpaceX 的请求。

外媒称，SpaceX 计划在 1 月 21 日进行的 Transporter-1“拼火箭”任务中发射这 10 颗星链卫星。如果发射成功，这 10 颗星链卫星将是 SpaceX 计划中的数百颗极地星链卫星中的第一批。

SpaceX 表示，这些极地轨道卫星将被用于向美国一些最偏远的地区提供高质量的宽带服务。

SpaceX 的计划遭到了 Viasat 的反对。它声称，商业便利不足以成为 FCC 批准 SpaceX 进行极地轨道发射的充分理由。然而，FCC 认为，允许 SpaceX 向极地轨道发射 10 颗卫星符合公众利益。

早在 2015 年 1 月，SpaceX CEO 马斯克就宣布了卫星互联网服务项目，这一项目被命名为 “星链”，旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。