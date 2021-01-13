因 WhatsApp 服务变化，Telegram 等用户数大增，行业大佬对加密表示担忧

1 月 13 日消息，据国外媒体报道，WhatsApp 服务条款的变化已经引发了众多社交媒体用户向更私密、更独立的竞争对手的大规模流失，比如 Telegram 和 Signal，这两家公司在上周已经注册了数百万的新用户。

WhatsApp 新的条款规定该应用有权与 Facebook 共享用户数据，数以百万计的 WhatsApp 用户没有同意新的条款，而是直接放弃了使用该平台，转而使用侵入性较低的竞争对手。

在过去的 72 小时里，仅 Telegram 就被下载了 2500 万次。其中一些用户来自被苹果和亚马逊网络服务（AWS）禁掉的 Parler。

像 AWS 这样的网络托管巨头单方面关闭网站和基础设施的能力，让加密货币行业的一些人担心区块链相关项目的未来健康。Ethereum 联合创始人 Vitalik Buterin 在一系列推文中称 Parler 的遭遇 “非常令人担忧” ，他指出，AWS 更像是一个 “公共基础设施提供商” ，而不是一个社交媒体网站。

在过去，数据表明大约 60% 的 Ethereum 节点运行在 AWS 上。其他的加密项目对于像亚马逊这样的科技巨头的集中化本质持谨慎态度，并且预料到依赖它们的问题。例如，去中心化的流动性网络 THORChain 通过奖励使用替代服务提供商的额外津贴来激励运行其软件的节点避免 AWS。

去中心化的解决方案提供商，如域名服务器 Handshake，是抗审查的，因为他们避免依赖于传统的进程的域名解决方案。正如 Buterin 所提到的，盗版学术期刊档案管理 Sci-Hub 使用 Handshake 替代 DNS 服务提供商。

审查问题并不是依赖单一主机服务提供商给基于加密服务带来风险的唯一原因。去年 11 月，AWS 服务中断影响了 Coinbase，导致用户登录和浏览账户时出现问题。