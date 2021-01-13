马斯克向美国非营利教育组织捐赠 500 万美元，旨在促进在线教育

1 月 13 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆 · 马斯克（Elon Musk）通过其马斯克基金会（Musk Foundation）向美国非营利教育组织可汗学院（Khan Academy）捐赠了 500 万美元，旨在促进在线教育。

可汗学院创始人萨尔曼 · 可汗（Salman Khan）分享了这笔捐款，并通过 YouTube 视频感谢了马斯克。他指出，马斯克基金会的 500 万美元捐款将大大加快该学院的项目进展。

据悉，可汗学院创建于 2008 年，专注于创建一套在线工具，帮助教育学生。该组织以录像的形式制作简短的课程，寻求通过提供免费的、世界级的教育来帮助全球的学生和教师，每个月大约有 2000 万到 3000 万学生使用该组织的平台。

马斯克基金会是一家私人慈善基金会，由马斯克和他的兄弟金巴尔（Kimbal）于 2002 年创立。该基金会为多个领域提供资助，比如，可再生能源研究和倡导、人类空间探索研究与倡导、儿科研究、科学与工程教育、发展安全的人工智能以造福人类。

去年 12 月份，一份曝光的文件显示，马斯克将马斯克基金会的总部从加州迁至得克萨斯州的奥斯汀。这表明马斯克可能会搬到得州，或者至少表明他正在认真考虑这个选择。据悉，马斯克此前告诉他的密友，他计划从加州搬到得州。