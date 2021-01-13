三星 “放大招”，5nm 芯片 Exynos 2100 详解

1 月 13 日消息，昨晚三星发布其专供自家使用的最新旗舰 SoC Exynos 2100，并为其举办了史上首个单独的芯片发布会。发布会上，三星电子系统 LSI 事业部总裁 Lnyup Kang 表示，Exynos 2100 将为未来的旗舰移动设备树立新标准。

三个月前，三星发布了其首款 5nm 移动芯片，正式加入 5nm 芯片商用战。这款专供中国且与 vivo 联合研发的 Exynos 1080，基于三星自家的 5nm EUV FinFET 工艺设计，采用全新架构的 CPU 和 GPU，5G 下载速率可达 5.1Gbps，是 5nm 手机芯片队伍中竞争力强劲的选手。

如果说 Exynos 1080 只是三星在 5nm 芯片商用战场上放出的普通技能，那么 Exynos 2100 就是三星的大招。从发布会上公布的性能参数和此前泄露的跑分来看，Exynos 2100 将成为骁龙 888 和麒麟 9000 的又一劲敌。

支持 2 亿像素，AI 算力高达 26 TOPS

发布会上，三星 SoC 设计负责人 Joonseok Kim 表示，Exynos 如今已经成为上亿台移动智能设备的心脏和灵魂而遍布世界各地，Exynos 2100 的出现将使 Exynos 系列的遍布范围更加广泛。

同 Exynos 1080 一样，Exynos 2100 同样采用三星 5nm EUV 工艺节点。不过，Joonseok Kim 声称，Exynos 2100 是三星首款基于先进 5nm EUV 工艺节点的旗舰级处理器，同 7nm 处理器相比，5nm 处理器的性能提升 10%，功耗降低了 20%。

紧接着，Joonseok Kim 公布了 Exynos 2100 的全部信息。

Exynos 2100 拥有 8 个 CPU 内核，多核性能提升 33%，单核性能提升 19%，包含 3 个 Arm Cortex-A78 内核、四个 Arm Cortex-A55 内核，外加一个 Arm Cortex-X1 超大核。相比 Exynos 1080 的 CPU 核而言，Arm Cortex-X1 格外亮眼。雷锋网了解到，Cortex-X1 的设计遵循 ARM 的新许可体系 “Cortex-X Custom Program”，即允许客户在新微体系架构的设计阶段早期进行协作，并对其进行高度自定义。

其 GPU 与 Exynos1080 相同，都是采用 Mail-G78 内核，但核心数提升到 14 个，性能提升了 46%。不过，在发布会快要结束时 Lnyup Kang 宣布，这将是三星最后一次使用 Mail-GPU 内核，后续将与 AMD 展开在 GPU 方面的合作。

在 AI 方面，Exynos 2100 集成 3 个 NPU，算力可达 26 TOPS，在其加持下图像处理能力提升，其智能 ISP 最多支持高达 2 亿像素的传感器，最多可连接 6 个图像传感器同时驱动 4 个图像传感器，三星表示其可以用来获得更好的变焦能力。

在电源管理方面，Exynos 2100 采用 AMIGO 独家技术优化电源效率，在运行 VR 游戏、4K、8K 视频时能够减轻电池消耗的负担。

集成 5G 调制解调器，与骁龙 888 规格几乎一致

从 Exynos 2100 公布的规格参数来看，确实相比 Exynos 1080 以及上一代处理器确有性能方面的提升，那么与一个月前发布的骁龙 888 相比，Exynos 2100 表现又如何？

对比两颗芯片的具体规格，可以发现两者在很多地方几近相同：同样采用三星 5nm EUV 工艺制程，采用 8 核 CPU 且核心配置一样，就连算力都是最高可达 26 TOPS。业内人士分析，Exynos 2100 与骁龙 888 的规格之所以如此接近，是因为三星希望其 S21 两个版本的手机性能相差无几。

值得注意的是，在连接能力方面，Exynos 2100 是三星首款集成式 5G SoC，集成的 5G 调制解调器同时支持毫米波和 Sub-6GHz 网络，毫米波下载速度可达 7.3Gbps，Sub-6GHz 下载速度达到 5.1Gbps。不过，对比同样是集成式 5G SoC 骁龙 888，后者支持蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 6，Exynos 2100 的 Wi-Fi 和蓝牙连接能力则未有透露。

此前，网上流露出有关 Exynos 2100 和骁龙 888 基准测试性能对比，两者的单核 Geekbench 得分大致相同，不过 Exynos 2100 多核得分更高，超过骁龙 888。不过其具体性能对比表现还要看 1 月 14 日三星 Galaxy S21 + 手机发布之后用户实际使用情况。

从骁龙 888 的最近表现来看，近期被多位博主指出功耗 “翻车”，并将其矛头指向三星工艺上的不足。另有消息称，高通下一代移动处理器骁龙 895 将重回台积电制造，预计基于后者的第二代 5nm 工艺制造，初期季投片量达 3 万片，并逐季拉高投片量至 2022 年第二季。

骁龙 888 似乎没有达到用户的预期，那么与其规格几乎一致的 Exynos 2100 又将表现如何？