联想集团杀回 A 股：瞄准科创板，拟融资 100 亿，股价暴涨近 10%

老牌 IT 巨头联想，也要冲刺科创板了！

1 月 12 日晚间，联想集团（HKSE：992）（ADR:LNVGY）向香港联合交易所提交公告，宣布该公司董事会已经批准可能发行中国存托凭证（CDR），并向上海证券交易所科创板申请 CDR 上市及买卖的初步建议。

这意味着，在登陆港股市场二十多年后，联想集团又要登陆 A 股市场了。

雷锋网注意到，在上述公告发出之后，联想 ADR 在美国资本市场上涨幅度超过 10%，而联想的港股股价在 1 月 13 日开盘后出现大幅度上涨，涨幅一度超过 16%。

融资 100 亿人民币，股东大会后将提交申请

已经在香港上市多年的联想集团，为什么要回到 A 股？

对此，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆表示：

我们相信，今日宣布的回 A 股上市计划将有助于增强公司战略与国内蓬勃发展的资本市场的紧密连接，提升内地投资人投资联想的便利性，从而进一步释放联想的价值，让我们能够以更大力度投资于科技创新、服务转型和智能化变革，更好推动各行各业的数字化、智能化转型升级。

杨元庆表示，凭借其在卓越运营和全球资源、本地交付等方面的核心竞争优势，联想将牢牢把握数字化、智能化变革的发展机遇，为社会、为股东创造长期可持续的回报。

可以看到，联想回归 A 股，某种程度上是看中了国内资本市场蓬勃发展的趋势和科创板设立所带来的市场机遇，从而提升联想的价值。

根据联想董事会批准的建议，联想集团拟发行新普通股，占公司经扩大后的已发行普通股股份总数不多于 10%——所募得资金，将用于技术、产品及解决方案的研发，相关产业战略投资，及补充公司营运资金。

据了解，此前联想集团已发行普通股股份约为 120.42 亿股；在上述建议中，联想集团将向其股东寻求特别授权，以发行最多 13.38 亿股的普通股股份，占公司扩大后已发行股份总数的 10%。

不过，联想集团也强调，上述发行 CDR 及科创板上市的整体建议，均取决于市场情况、股东的批准以及相关证券交易所及监管机构（中国证监会、上交所和港交所）的必要批准。

据了解，联想已初步决定选择中金作为 CDR 项目保荐人，价格将参考当时的市场发行价格；按目前的价格计算，融资额预计 100 亿人民币左右；联想会在 2 月份的股东大会后提交申请，具体上市时间要等中国监管机构的审批。

一旦获得批准，联想集团将同时在港交所、上交所科创板和美国 OTC（场外交易市场）上市。

PC 业务依旧是基本面，软件与服务不断增长

联想登陆科创板的计划，颇为引人注目。

实际上，早在 1994 年 2 月，联想就已经在香港联合交易所有限公司主板成功上市（股票代码：992），并于 1995 年 3 月在美国发行第一级存托凭证（股票代码：LNVGY），每份存托凭证相当于 20 股联想普通股票。

截至 2019 年 3 月 31 日，联想集团已发行普通股总数为 12014791614 股。

从体量上来看，联想是一家年收入 500 亿美元的《财富》世界 500 强公司，拥有 63000 名员工，业务遍及全球 180 个市场。从业务上来看，联想目前两大核心业务集团：

智能设备业务集团（IDG），其由个人电脑和智能设备业务集团（PCSD）— 包括个人电脑、平板电脑、增强和虚拟实境（AR/VR）、智能设备，以及聚焦智能手机的移动业务组成；

数据中心业务集团（DCG），包含服务器、存储、网络、软件及服务。

此外，联想还有三个新的业务部门：数据智能业务集团 (DIBG)、云网融合事业部 (CNBU) 和商用物联网事业部 (CIoT)——此外联想旗下还有专门的创投业务。

不过根据联想公布的截至 2020 年 9 月 30 日的 2021 财年中期业绩财报，在其 278.67 亿美元的总营收（同比增长 7.0%）中，联想智能设备业务集团的营收为 247.76 亿美元，其中个人电脑和智能设备营收达到 220.65 亿美元，占比 79.18%。

同时，数据中心业务集团的营收为 30.91 亿美元，同比增长 15%；其中智能物联网业务同比增长 36%，智能基础设施业务同比增长 21%，行业智能相关业务增长 72%，软件与服务业务营业额达到 85 亿人民币，同比增长 39%。

在战略层面，联想表示其致力于成为智能转型的引领者和赋能者，其在 2019 年提出了 3S 战略，包括 "智能基础架构"" 行业智能 ""智能物联网" 三大战略，希望借此为所有人提供更具智能的技术。

为什么是科创板？为什么是现在？

作为老牌 IT 巨头，联想为什么选择在这个时刻登陆科创板？

雷锋网了解到，整个 2020 年，受到疫情的影响，联想的股价经历了一个 V 字型下降又反弹的过程——尤其是作为全球最大的 PC 厂商之一，其股价变化与 PC 市场关系密切。

其中在去年 2 月，国际著名沽空机构 Bucephalus Research 曾公开表示，联想故意向外界虚报经营数据和财务状况，导致联想股价一度跌落到 3.64 港元。

然而，随着疫情的持续爆发，远程办公、在线教育等需求不断增加，从而导致 PC 市场开始回暖并不断增长，联想股价也在这一背景下缓慢攀升，到 2020 的最后一天，已经涨到 7.32 港元，实现了最低点的翻倍。

进入到 2021 年，联想股价在调整中继续上升，并且迎来了重大利好消息。

雷锋网注意到，1 月 12 日，IDC 发布了 2020 年第四季度全球个人电脑市场排名。其中，联想占比达到 25.4%，同比增长率为 29%——有业内人士称，这一增长率得益于疫情之下用户居家办公和远程学习的强劲需求。

伴随着这一利好消息，联想股价在 1 月 12 日出现 8.93% 的大幅度增长，到达 8.05 港元，而联想市值也由此上升至 969 亿港元。

值得一提的是，1 月 12 日，瑞信发布研究报告，将联想集团 (00992) 目标价由 5.2 港元上调 84.6% 至 9.6 港元，评级由 “中性” 升至 “跑赢大市”——报告指出，根据其渠道调查及会议上的反馈，认为个人电脑的发展势头会更好，并会在今年录得增长。

如此来看，联想在这个时间点宣布回归科创板，颇有趁热打铁的意味。

有资深观察人士告诉雷锋网，联想因为品牌原因一直处于被低估的状态，但并不算被特别严重地低估；联想近年来也在谋求转型，试图摆脱 "贸工技" 的路线，其 3S 战略也在逐步落地，也做了一些芯片投资项目，是有前景的方向。

雷锋网注意到，目前联想港股的市盈率不到 18；而在联想准备登陆的科创板中，大多数企业的市盈率都比较高，且都超过了联想集团目前的市盈率——有一个惹眼的数据是，目前科创板上市企业的市盈率中位数约为 55。

由此可见，联想计划登陆科创板，也有借此机会提升自身资本市场价值的重要考量。

引人关注的是，就联想计划登陆科创板一事，资本市场已经给出了反馈——1 月 13 日港股收盘后，联想股价的增幅落定在 9.69%，达到 8.83 港元，其港股市值也超过千亿港元。