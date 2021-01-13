硬核 CES 2021 大赏：打工人是虚拟人、口红加入 AI 算法、索尼涉足无人机、机器人毛茸茸

当地时间 2021 年 1 月 11 日，CES 2021（国际消费类电子产品展，International Consumer Electronics Show 2021）拉开帷幕。



CES 2021 采取「全数字化」方式进行呈现，所有线下活动取消，转至线上，这对于自 1967 年开始举办的 CES 来说还是头一回。

犹记得 CES 2020 吸引了超过 4500 家参展厂商，参展人数多达 17.5 万人，其中中国厂商占比 33%，成为 CES 主力军，借此机会展现中国的科技发展；而在 CES 2019 上，展会总面积超 26 万平方米，吸引了 4500 余家参展商，其中就包含中国公司 1213 家，相当可观。

而 CES 2021 在参展厂商数量上就已与前几届形成了反差——1961 家厂商参展，其中中国参展商 300 余家。

即便如此，被誉为是「未来科技风向标」的 CES 2021 仍然吸引了包括英特尔、英伟达、微软、三星等在内的多家科技巨头和初创企业，覆盖了机器人、传感器、虚拟人、智能家电、AR/VR 等领域，仍然值得关注，主办方称展会预计将吸引 15 万人次线上参与。

CES 2021 上，芯片领域亮点纷呈：

AMD 发布了基于 Zen3 的全新 Ryzen 5000 系列移动处理器；

英伟达发布了 RTX 3060、3070、3080 三款游戏本芯片；

英特尔更是发布了涵盖消费、商务、教育等领域的 50 余款处理器产品 ......

此外，CES 2021 也呈现了包括卷轴屏设备、透明 OLED 电视、4K/8K 电视、VR/AR 眼镜等在内的众多亮点。

接下来，再来一起看看此次有哪些充满科技感的前沿产品吧！

三星：洗碗吸尘的机器人

我们的创新旨在为用户提供更个性化、直观的体验，我们正在为他们带来以人工智能为核心的下一代创新。

三星研发部门主管 Sebastian Seung 如是说。

CES 2021 上，三星分享了三款机器人。

一是 Bot Handy。借助摄像头和人工智能，这种机器人可以识别、拾取不同大小、形状和重量的物体。在家庭场景中，Bot Handy 将会辅助用户做家务，比如清理房间、洗碗等。

二是 Bot Care。三星官方将其视为机器人系列的最新进展，Bot Care 能够通过人工智能识别、响应用户的行为，既能充当机器人助手，也能充当照顾用户生活的一个陪伴者角色，比如根据用户的日程安排和习惯发送提醒，方便用户处理日常事务。

三是 JetBot 90 AI+。这其实是一款新型吸尘机器人，预计将于今年登陆美国市场。

具体来讲，它能通过物体识别技术对物体进行识别、分类，确定最佳的清洁路径、清洁家中难以触及的角落；同时，JetBot 90 AI+ 配有激光雷达和 3D 传感器，运作时可避开一些小型障碍物；配有摄像头，与三星 SmartThings 应用集成，可对家中的情况进行监控。

最可爱的机器人没有之一

其实，还有一款名叫 Petit Qoobo 的小机器人，外表毛茸茸的，已经不止一次登上了 CES。

去年，Petit Qoobo 作为一款原型登上了 CES，而在此次，它以正式的产品形式亮相展会。Petit Qoobo 外表看上去就像是一只没有脑袋的机器猫。这样可爱的存在，就是为了传递抚慰、减少孤独感而生，据说抚摸它时，它的尾巴就会轻轻摆动，这在众多硬核机器人中，可谓是一大亮点了。

会消毒的机器人

作为智能机器人领域的知名中国厂商，在此次的展会上，优必选也向世界科技爱好者展示了一款紫外线消毒机器人 Adibot 净巡士，大秀肌肉。

不同于以往的两款人形机器人 Lynx 和 Walker 的形象，Adibot 外表呈一个巨大的圆柱体，可对环境物表和空气进行智能精准消毒，360 度覆盖目标，主要面向小型企业和学校。

据悉，2021 年优必选将推出两种型号——需要人手动推的 Adibot-S，1 月上市，售价 2 万美元；Adibot-A 则是升级版，可使用激光雷达传感器自动驾驶，将于 5 月上市，售价 4 万美元。

其实，除优必选之外，LG 也推出了一款带有紫外线灯的机器人 CLOi UV-C，这款机器人面向酒店、健身房等客流量大的场景，目的在于杀死有害细菌。

人类要被 AI 复制了？

值得关注的是，推出机器人 CLOi UV-C 的不是 LG 的哪位大佬，而是一位基于人工智能的虚拟 “打工人”Reah Keem，不论神态、动作，看上去都与真人无异。

2020 年，LG 首次打造了这名虚拟人，实际上 Reah Keem 已是网红级的存在，有自己的 Ins 主页和 70 多条帖子，目前约 6000 人关注了她。

CES 2021 上，LG 尚未披露有关虚拟人的过多细节，但明确了正在尝试用多种方式将人工智能技术用于虚拟人。LG 首席技术官 Park Il-pyung 指出，必须以不同的方式思考和执行，才能在这个快速变化的时代引领创新。

通用的汽车也会飞了

近年来，包括宝马、吉利、小鹏等在内的一众厂商都开始了飞行汽车的探索之路。

此次，通用汽车（General Motors）设计总监 Michael Simcoe 也展示了被称为是 eVTOL（中文翻译过来是电动垂直起降机器人）的一款凯迪拉克电动飞行汽车概念，令人眼前一亮。

虽说是空中汽车，但它看上去更像是一款外形圆滑的四旋翼飞机，它由一个 90 千瓦时的电动汽车发动机提供动力，时速最高可达 56 英里。按计划，通用汽车将推出 eVTOL 的空中出租车业务。此外，通用汽车没有提供其他的技术细节，投产上市的具体时间线也未透露。

Michael Simcoe 表示：

我们正在推动电动和自动驾驶技术的进步，个人空中旅行将成为可能。

索尼进军无人机市场

CES 2021 上，索尼宣布进军无人机市场，其首个无人机正是下图中这款被称为 Airpeak 的产品。

索尼表示，Airpeak 将是世界上最小的搭载索尼 Alpha 无反相机的无人机，能够在动态飞行过程中保证影像的高画质，也就是说，索尼将其在影像方面的优势运用到了这款无人机上。

索尼总裁兼首席执行官吉田健一郎表示，这款无人机将帮助内容创作者 “探索影像新境界”，预计产品将于 2021 年春季推出。

雷蛇，赛博朋克的世界

一直以来，雷蛇都有在 CES 上展示概念产品的传统，今年雷蛇有两款概念。

一是 Project Brooklyn，即一款带有带有显示屏的游戏椅——其滚动、可折叠的显示屏是一个 180 度的透明 OLED；而座椅则是碳纤维和皮革制成，带有触觉振动和 RBG 照明。

二是 Project Hazel，即一个 N95 口罩。

这款口罩外表光滑，由防水防刮擦的再生塑料制成，呈透明状，因此戴着它口罩与人聊天时，别人也能看到你的嘴型和表情。值得一提的是，它还带有 LED RBG 照明和主动的通风和消毒功能，可作为紫外线消毒器使用，能过滤 95% 的空气微粒。

化妆品有了智能的味道

科技的进步、物联网的发展，一次次重塑着我们的认知。

CES 2021 上不仅有英特尔、英伟达、微软、三星等在内的多家科技巨头和初创企业，也吸引来了法国著名奢侈品牌 YSL。

YSL 发布了一款名为 Rouge Sur Mesure 的个人定制口红设备，通过 AI 算法，用户可根据偏好创造出上千种颜色。这款设备价格 299 美元，预计今年春天将会上市。