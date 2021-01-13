CES 2021 游戏本新品汇总

CES 2021 也才开幕第二天，各大厂商的新产品、新技术就已经蜂拥而至，足以让你看得眼花缭乱。今日的主角无疑是 AMD 和 NVIDIA 发布的最新产品，以及各大 PC 厂商的笔记本新品。所以，今天我们就来盘点一下 CES 2021 展会上发布的移动端最新的产品吧。

移动端 NVIDIA RTX 30 系显卡

NVIDIA 今日正式发布了移动端 RTX3060、RTX3070 和 RTX3080 显卡，并宣布首批搭载该显卡的游戏本将在 1 月 26 日发布。按照官方的说法，移动端 RTX30 系列显卡不仅提升了游戏性能，能效也达到了上代的两倍，并支持第三代 Max-Q 技术。

根据显卡参数表，移动端 RTX3060 具有 3840 个 CUDA 内核和 6GB 显存，可以在 1080P 分辨率下开启 Resizable BAR，以 90 FPS 帧率运行最新游戏。搭载该显卡的游戏本预计售价 999 美元起（折合人民币约 6453 元）。

移动端 RTX3070 将配备 5120 个 CUDA 内核和 8GB 显存，支持在 1440P 分辨率下开启 Resizable BAR，游戏帧率同样可以达到 90 FPS。搭载 RTX 3070 显卡的游戏本预计售价 1299 美元起（折合人民币约 8390 元）。

作为移动端最新的旗舰显卡，RTX3080 配备了 16GB 超大显存，6144 个 CUDA，在 1440P 分辨率下，游戏帧率可达 100 FPS 以上。既然是旗舰显卡，自然要有旗舰的价格，搭载该型号显卡的游戏本售价预计 1999 美元起（折合人民币约 12912 元）。

除移动端 RTX30 系列显卡外，NVIDIA 还宣布了桌面端 RTX3060 显卡，显存容量升级到了 12GB，售价仅为 329 美元（约 2128 元）。

AMD 锐龙 5000 系列处理器

准备好一起喊 “AMD YES！”了吗？就在今天，AMD 发布了多款锐龙 5000 系列处理器。与 4000 系列相同，锐龙 5000 系列移动处理器根据不同的受众群体分为了两个系列，分别是 H 系列和 U 系列，前者主要应用于游戏本和移动工作站，后者则是用于轻薄本。

首先登场的是锐龙 5000U 系列处理器，共 5 款，其中 R7 5800U 的 CPU 拥有最高 8 核心 16 线程，主频最高 4.4GHz，基于 AMD Zen 3 架构打造。AMD 表示，与上代相比，R7 5800U 相较于上一代，单线程性能提升 16%，多线程性能提升 14% 。

随后，AMD 发布了 8 款基于 AMD Zen 3 架构打造的锐龙 5000H 系列处理器，用户最高可选 8 核心 16 线程的 R9 5980HX，主频最高 4.8GHz。AMD 表示，后缀名为 HX 的处理器是为玩家和创作者提供的精英级别的性能，后缀名为 HS 的处理器则主要应用于需要强性能的轻薄本。同上代相比，AMD R9 5980HX 的单核性能提升 23%，多核性能提升 17%。

AMD 补充道，从 2021 年 2 月开始，OEM 厂商会陆续推出搭载该系列处理器的产品，今年，市面上至少会出现 150 款搭载锐龙 5000 系列处理器的轻薄本和游戏本。

雷蛇篇

新款灵刃 15

雷蛇今天发布了全新的灵刃 15 和灵刃 17 游戏本，搭载了最新的移动端 RTX30 系列显卡和 360Hz 刷新率屏幕。

新款灵刃 15 为玩家提供了三种规格的屏幕，分别是 360Hz 的 FHD、240Hz 的 QHD 以及 60Hz 的 4K OLED 触控屏。显卡同样分为 RTX3060、RTX3070、RTX3080 三档。价格方面，新款灵刃 15 起售价为 1699 美元（折合人民币约 11007 元），将于 1 月 12 日在雷蛇官网开启预约，1 月 26 日正式开售。

新款灵刃 17 Pro

新款灵刃 17 Pro 共有三种 17.3 英寸的屏幕可选：360Hz 的 FHD、165Hz 的 QHD 进而 120Hz 的 UHD。核心配置与新款灵刃 15 基本相同。至于售价，新款灵刃 17 Pro 起售价为 2299 美元（约合人民币 14892 元）。

ROG 篇

新款幻 14

在今天的新品发布会上，ROG 发布了新款幻 14 游戏本，配备 14 英寸 1440 分辨率的显示屏，刷新率可选 144Hz 和 120Hz 两种，搭载最新锐龙 5000H 系列处理器，显卡升级为最新的 RTX3060 Max-Q。

新款幻 15

目前，华硕官网已上架新款 ROG 幻 15，采用 15.6 英寸 2K 165Hz P3 广色域屏幕，搭载 AMD R900HS 处理器和 RTX3070 显卡，配备 16GB+1TB SSD 存储组合，首发价为 12999 元，将于 1 月 26 日开卖。

新款幻 13

发布会刚开完没多久，华硕京东店就已经上架了新款 ROG 幻 13 笔记本，采用一款 13.4 英寸 120Hz 触控屏，支持华硕 Pen 和屏幕 180 度翻转。该笔记本处理器升级为拥有 8 核心 16 线程的 AMD R7 5800HS，显卡则是 GTX1650，京东首发价为 7999 元。

枪神 5/5Plus

还有一款产品也已经上架京东官网，那就是 ROG 最新发布的枪神 5 系列游戏本。不管是枪神 5 还是枪神 5 Plus，它们均采用 FHD 300Hz 的屏幕，搭载了 AMD 刚发布的 R9 5900HX 处理器，显卡为 RTX 3070，配备了 32GB DDR4-3200 内存和 1TB SSD。

魔霸 5/5 Plus

作为主流电竞游戏本的魔霸系列，共发布了包括魔霸 5、魔霸 5 Plus、魔霸 5 运动版以及魔霸新锐多款新品。其中最受关注的魔霸 5/5 Plus 率先搭载了 AMD 最新的 R9 5900HX 超频版处理器和 RTX3070 显卡，并配备 300Hz 的电竞屏，首发售价分别为 16999 元和 17999 元。

冰刃 5 双屏版

ROG 冰刃 5 延续了上代的双屏设计，15.6 英寸的主屏分辨率高达 4K，并支持 120Hz 刷新率。核心配置方面，该笔记本搭载了 AMD R9 5900HX 超频版处理器，显卡可选 RTX3070 和 RTX 3080 两种规格，京东首发价为 49999 元。

外星人篇

m15 R4

外星人和雷蛇一样，坚持使用英特尔处理器，只是将显卡升级为最新的 RTX30 系列。屏幕方面，m15 R4 可选 15.6 英寸 FHD LCD 屏和 4K OLED 屏，前者普普通通，后者则是支持 HDR 500 和 1ms 的响应时间，以及眼球追踪。

m17 R4

一同发布的还有 m17 R4，最高配备了 17.3 英寸 360Hz 的 FHD 屏幕，其他硬件配置与 m15 R4 基本相同。这款笔记本将于 1 月 26 日开售，产品起售价为 2149.99 美元（约合人民币 13921 元）。

联想篇

Legion 5 Pro

联想今日发布了多款新品，Legion 5 Pro 游戏本就是其中之一。它采用了 16 英寸显示屏，分辨率为 2560×1600，支持 165Hz 刷新率和 3ms 响应时间，搭载了 AMD 最新发布的锐龙 5000H 系列处理器，以及 RTX30 系列显卡，起售价为 1399 欧元（约 11027 元）。

Legion 7

与 Legion 5 Pro 相比，Legion 7 升级为 AMD R9 处理器，其他配置除了存储组合和价格不同外。联想表示，Legino 7 重量为 2.5kg 起，配备了一个 300W 电源适配器，电池续航最高为 8 小时。

ThinkBook 13X

除游戏本外，联想还发布了 ThinkBook 13X 轻薄本，搭载 11 代酷睿和 13.3 英寸的 2K 屏幕，最高可选 16GB 内存和 1TB SSD，起售价为 1199 美元（约 7748 元），预计今年第一季度上市。值得一提的是，该笔记本最大亮点在于支持无线充电。

ThinkBook Plus Gen 2 i

在今天 CES 2021 芯新品发布会上，联想推出了二代 ThinkBook Plus，除了处理器升级为英特尔 11 代酷睿外，还对其 A 面标志性的水墨屏进行了改进。这款小众笔记本电脑的起售价为 1549 美元（约 10001 元）。

ThinkBook 14P/16P

联想并未公布 ThinkBook 14P/16P 的具体配置，只是公布了屏幕参数。ThinkBook 14P 可选 14 英寸 FHD IPS 屏，最高亮度为 300nit。当然，你也可以选择 2.8KOLED 屏，最高亮度为 400nit。

ThinkBook 16P 采用 16 英寸 2.5K IPS 屏幕，经过 X-Rite Pantone 专业校准，拥有 100% sRGB。这两款产品都将在今年第一季度发售，ThinkBook 14P 起售价为 849 美元（约 5488 元），ThinkBook 16P 起售价为 1299 美元（约 8397 元）。

宏碁篇

Nitro 5

宏碁今日发布了全新 Nitro 5 游戏本，最高可选 AMD R9 5900HX 处理器和 RTX 3080 显卡。该笔记本提供了 15.6 英寸和 17.3 英寸两种屏幕尺寸，可选 165Hz 的 QHD 或 360Hz 的 FHD 屏幕。

Triton 300 SE

Triton 300 SE 是宏碁最新的轻薄游戏本，机身厚度为 17.9mm，可选配睿频可达 5GHz 的 i7-11375H 处理器和 RTX 3060 显卡。此外，它还搭载了 14 英寸 120 Hz FHD 屏幕以及英特尔 6AX1650 Wi-Fi 网卡。价格方面，Triton 300 SE 起售价为 1399.99 美元（约 9052 元），将于今年 2 月上市。

相比去年，今年的笔记本产品在性能方面的提升还是很明显的。虽然游戏本很早就用上了刷新率更高的屏幕，但是由于硬件的限制，其作用可以说是微乎其微，现在看来，高刷屏终于能发挥出应有的实力了。

在 11 代酷睿和新一代锐龙 5000 系列处理器的加持下，轻薄本的性能也能够应付一些复杂的处理，甚至是流畅运行以前的 3A 游戏。

从今年发布的笔记本新品来看，在核心配置都差不多的情况下，PC 厂商们开始在屏幕上发力，原先只有游戏本才会搭载的高刷屏，正在逐渐成为主流，2021 下半年，市面上可能会出现更多搭载这类屏幕的非游戏本新品。当然，为了体现出产品的差异化，PC 厂商们也会在笔记本上尝试一些新的东西，例如支持无线充电、5G 网络等。