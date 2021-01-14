微软 Win10 通知中心剧变，围观新版这些变化

我们知道微软今年会在 Win10 中发力，按照微软的规划，将会在上半年先发布一个小修小补的版本 Win10 21H1，然后下半年则会推出重头戏 Win10 21H2，这是一个 UI 大改、旨在让消费者对 Win10 重拾信心的版本。除此以外，Win10X 还会在今年正式推向市场。现在，关于 Win10 大版本更新的一些变化，渐渐透露出来了。

Win10 大版本更新涉及到多个部件 UI 的变更，例如通知中心 / 操作中心是重中之重。根据 Windows Latest 的报道，在 Win10X 中，操作中心被分为了两部分，当用户收到通知或者展开快速操作标签的时候，操作中心还会自动调整其 UI。目前 Win10X 爆出来的操作中心 UI，整体效果就如下图。

▲ Windows 10X 的操作中心

而在 Win10 正代中，最新放出的版本也透露出了操作中心 UI 的新变化。在一个预览版本当中，Win10 的操作中心向 Win10X 靠拢，融合了其中的新特性。例如，操作中心分为了通知和快捷操作两个面板，通知会显示应用程序的名称以及推送的消息，快捷操作则出现在屏幕底部。当前泄露出的操作中心新 UI 如下图所示。

▲ Win10 预览版泄露的操作中心新 UI

从技术的角度来说，这和当前 Win10 中的做法是相似的，不过微软也对其进行了改进，例如支持在内容菜单中展现图标，以及使用了 Fluent Design 的亚克力半透明效果。在开启操作中心时，桌面背景也依然能看得到。

目前新的操作中心处于开发的早期阶段，现在看上去和 Win10X 还是有所区别的。微软最终计划将操作中心如同 Win10X 那样分开为两部分，上方呈现通知信息，下方则是快捷操作。

▲ Win10X、当前 Win10 20H2、Win10 预览版新 UI 的操作中心对比

除了操作中心，新的 Win10 新版还会有其他变化，例如 Edge 浏览器的功能布局。

在现在的 Edge 浏览器中，点击下载图标，只会直接跳转到下载管理界面，而在 Edge v89 金丝雀版（处于非常早期测试的版本）中，下载器迎来了大改。

▲ Edge 浏览器可以直接在工具栏控制下载的种种功能

在 Edge v89 金丝雀版中，启用了工具栏的新 UI，其中点击下载按钮可以呼出下载列表，并使用更多功能。例如在菜单中，可以找到管理下载、清除下载记录、下载设定等设置，这些和下载相关的功能不需要再进入到专门的下载页面就能使用，更加方便了。

和 Win10 的其他改进不同，Edge 浏览器可以随着 Windows Update 单独推送更新。随着 Win10 开发的进行，越来越多的新变化会慢慢被曝光，我们共同期待今年到来的 Win10 21H2 吧。