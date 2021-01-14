美股涨跌不一：英特尔招回旧将出任 CEO 大涨近 7%，7nm 获重大进展

北京时间 1 月 14 日消息，今天美股涨跌不一，道指微幅收跌。截至收盘，道指跌 8.22 点，跌幅为 0.03%，报收 31060.47 点；标普 500 指数涨 8.65 点，涨幅为 0.23%，报收 3809.84 点；纳指涨 56.52 点，涨幅为 0.43%，报收 13128.95 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

蔚来公布可转债利息，半数资金免费使用

蔚来星期三公布了 13 亿美元可转债的利息。蔚来这次发行的 13 亿美元可转债中，6.5 亿美元将于 2026 年到期，另外 6.5 亿美元将于 2027 年到期。2026 年到期的无担保优先债券无需支付利息，本金不会增值。星期三盘前交易中，蔚来股价一度下跌 0.3%。2027 年到期的债券年息为 0.5%。2026 年到期的债券，可以在 2025 年 8 月 1 日（含）后兑换为现金、蔚来美国存托股，或者两者兼而有之；2027 年到期债券的兑换时间是 2026 年 8 月 1 日（含）之后。债券兑换为美国存托股的价格为每股 93.06 美元，比星期二 62.04 美元的收盘价高 50%。今天常规交易中，蔚来股价上涨 0.11 美元，涨幅为 0.18%，报收于 62.15 美元，盘中一度摸高 64.41 美元。

信而富宣布转战虚拟货币挖掘计划 股价涨 3.1%

信而富今天公布了进军数字加密货币挖掘领域的计划。信而富计划大举投资数字加密货币挖掘业务，借着投资者越来越认可数字虚拟货币资产的价值和潜力强化业务。信而富运营副总裁严华中（Huazhong Yan，音译）将负责数字加密货币挖掘业务。信而富计划让严华中领导一个团队，制定在电价低得多和清洁能源更丰富的地区建设云数字加密货币矿场的详细计划，例如四川、甘肃、新疆、云南和内蒙古等。初期，信而富将专注于挖掘比特币等主流数字加密货币。如果计划进展顺利，信而富计划将数字加密货币挖掘业务扩展到所有主流数字加密货币。信而富还计划提供多种基于云计算的数字加密货币挖掘服务，例如矿主托管、与数字加密货币相关的保险服务。今天常规交易中，信而富股价上涨 0.07 美元，涨幅为 3.1%，报收于 2.33 美元，盘中一度摸高 2.53 美元。盘后交易中，信而富股价涨幅一度达到 7.39%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

高通斥资 14 亿美元收购芯片创业公司 Nuvia 意在挑战苹果

高通星期三宣布，它将斥资 14 亿美元收购芯片创业公司 Nuvia，并将后者的技术应用在其智能手机、笔记本和汽车用处理器中。这一交易标志着高通在重新确立芯片性能领先优势方面的一个大动作。Nuvia 由 3 名前苹果 iPhone 芯片开发高管创建，一直在开发一款面向服务器芯片的定制 CPU 内核设计。但高通计划在更大范围内应用 Nuvia 的技术，将它应用在旗舰智能手机、新一代笔记本、车载信息娱乐系统和驾驶辅助系统等产品中。虽然笔记本厂商传统上向英特尔采购处理器，但多年来高通一直在向三星、微软等公司供应 PC 处理器。微软首席产品官帕诺斯 · 班乃（Panos Panay）就高通收购 Nuvia 表示，“Nuvia 成为高通一部分令人激动，未来，我们向 Windows 生态链客户提供出色产品的机遇令人难以置信。”这一交易非常重要的另外一个原因是，它有助于降低高通对 ARM 的依赖程度。大多数高通芯片都直接采用 ARM 的计算内核，Nuvia 内核虽然基于 ARM 底层架构，但采用定制设计。对于高通来说，定制化程度更高的内核，从短期来说可以降低支付给 ARM 的授权费，从长期来说有助于它更轻松地转向其他架构。常规交易中，高通股价上涨 2.97 美元，涨幅为 1.92%，报收于 157.42 美元，盘中一度摸高 157.93 美元。

英特尔招回前首席技术官出任 CEO，股价应声上涨近 7%

英特尔股东星期三迎来好消息：芯片业界大腕、VMware CEO 帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）将在 2 月份接替鲍勃 · 斯万（Bob Swan）出任公司 CEO。斯万辞任 CEO 不会让投资者意外，自 2019 年上任以来，他一直在稳步改造英特尔。在他领导下，英特尔剥离了非核心资产，向 SK Hynix 出售闪存芯片业务，向苹果出售 5G 基带业务，收购 Habana 等强化核心业务。但斯万 “缺乏”芯片 DNA，更多地是一名软件、财务高管，缺乏技术背景。去年 11 月《巴伦周刊》刊发看多英特尔的文章，之后英特尔股价累计上涨 26%。《巴伦周刊》认为，聘请基辛格来掌舵，是英特尔董事会作出的一项明智选择。基辛格是芯片产业的一名传奇人物，他曾在英特尔任职 30 年，2000 年成为公司首任首席技术官。在 Satori Fund 创始人丹 · 尼尔斯（Dan Niles）看来，英特尔聘请基辛格，堪比微软聘请萨蒂亚 · 纳德拉 (Satya Nadella)出任 CEO。他在接受《巴伦周刊》采访时说，“我的看法是，CEO 有与公司相同的 DNA，对于任何科技公司来说都是重要的。”Moor Insights and Strategy 分析师帕特里克 · 摩尔希德（Patrick Moorhead）表示，在其他公司工作的经历，有助于基辛格解决英特尔面临的问题，“他能满足英特尔当前的需求”。但是，聘请基辛格取代斯万，并非能天然地解决英特尔当前的难题，毕竟其中许多都与根深蒂固的芯片制造挑战有关。另外，英特尔还面临苹果、微软和亚马逊等科技巨头开发自主处理器的挑战。常规交易中，英特尔股价上涨 3.71 美元，涨幅为 6.97%，报收于 56.95 美元，盘中一度摸高 60.25 美元。