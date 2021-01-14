赛睿发布 Aerox 3 系列轻量化无线鼠标：双面镂空，重 57g

IT之家1月14日消息 赛睿于 1 月 10 日发布了 Aerox 3 两款轻量化游戏鼠标，包含有线 / 无线版本。鼠标采用大面积镂空设计，为了减轻重量底部也进行了打孔。同时，鼠标内部配备 3 区域 RGB 灯光，6 按键设计可切换 DPI。

Aerox 3 有线鼠标搭载 TrueMove Air 光学传感器，200-8500 CPI，追踪速度 300 IPS，加速度 35G。

Aerox 3 Wireless 无线鼠标支持 200-18000 CPI，追踪速度 400 IPS，加速度 40G。两款鼠标回报率均为 1000Hz，鼠标支持 1:1 追踪优化技术，提供更加精准的定位性能。

Aerox 3 有线鼠标采用 Type-C 可插拔设计，编织线缆柔软轻便，减少拖拽感。外形采用对称式设计，兼容抓握 / 趴握。为了防止镂空设计对内部电路造成损坏，鼠标采用 AquaBarrier 技术，支持 IP54 级别防护，可以一定程度上避免液体、灰尘、汗水、毛发等因素对鼠标造成的破坏。

这两款鼠标均采用 8000 万次寿命金微动，同样支持 IP54 级别防尘防水，底部配备四个 PTFE 材质圆形胶贴。其中无线版本采用内置锂电池设计，支持 2.4G、蓝牙连接，续航时间可达 200 小时。

IT之家了解到，Aerox 3 Wireless 无线版本重量 66g，预售到手价 699 元；有线版本重量仅为 57g，预售到手价 449 元。两款鼠标预计最晚 1 月 24 日发货。