macOS 测试版代码显示，苹果将阻止用户在 M1 Mac 上安装不支持的 iOS 应用

IT之家 1 月 14 日消息 配备 M1 的 Mac 机型的优势之一是能够运行 iOS 应用。不过，最新 macOS 测试版的一个变化表明，苹果可能会对此进行限制。

今天早些时候，苹果向开发者发布了 macOS 11.2 Big Sur 的最新测试版。据 9to5Mac 报道 , 该测试版代码显示，苹果可能正在防止用户在 M1 Mac 上侧载（sideload）不支持的 iOS 应用。

这一发现来自于 iOS 14.4 和 macOS 11.2 Big Sur 最新 beta 版之间共享的内部代码。这些最新的 beta 版本中发现的新系统将完全阻止用户安装一些 iOS 应用。具体来说，这将阻止用户下载那些开发者没有通过 Mac App Store 为 M1 Mac 提供的 iOS 应用。

IT之家了解到，目前用户可以通过注册的 Apple ID 下载 IPA 文件，直接在 M1 Mac 上手动安装 iOS 应用。

9to5Mac 发现的代码与管理操作系统 DRM（数字版权管理）保护的 API 有关。目前无法确认这个锁是否已经在 macOS Big Sur 11.2 测试版 2 上运行，也可能苹果在用户更新后会远程启用。

如果这确实对最终用户生效，下面将是他们试图安装不支持的应用时看到的弹窗内容：

这个应用无法安装，因为开发者没有打算让它在这个平台上运行。

目前来看，苹果还没有确认任何这样的变化，无论是对公众还是对开发者。不过，这种情况可能会在不久的将来发生改变。值得注意的是，现在在最新的测试版中，仍然可以侧载不支持的 iOS 应用。