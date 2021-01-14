首次，SpaceX 星舰原型 SN9 一天完成 3 次静态点火测试

据外媒报道，当地时间周三，美国太空探索技术公司 SpaceX 首次在一天之内对其星际飞船原型进行了三次静态点火测试。

周三中午 12 点 30 分左右，SpaceX 星际飞船原型 SN9 第二次启动了猛禽发动机，随后又在下午 2 点 22 分、3 点 37 分两次启动发动机。所有这三次测试都非常短暂。

此前，SN9 曾于 1 月 6 日进行了第一次静态点火测试，但测试比预期更早结束。SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在那次测试后不久发表评论称，短暂的静态点火测试是有意为之。

值得注意的是，这是 SpaceX 有史以来首次在一天之内完成三次星际飞船原型的静态点火测试，更不用说其中两次仅仅间隔了不到两个小时。

这一事实本身已经证明，SN9 首次短暂的静态点火测试实际上是成功的。因为 SpaceX 不太可能在失败的测试上加倍努力，并冒着原型受损的风险，除非其能立即确定失败原因。

马斯克最近表示，SpaceX 现在正在抽空 SN9 中的燃料，确保该原型及相关设施安全，以便进行检查。如果经过上述测试后，SN9 及其三台猛禽发动机状态良好，SpaceX 最早可能在美国当地时间 1 月 14 日或 15 日进行 12.5 公里高空发射尝试。