马斯克成 “财富锦鲤”：发布角色表情包引发游戏开发商股价大涨

北京时间 1 月 14 日上午消息，据报道，众所周知，尽管埃隆 · 马斯克的 Twitter 帖文常常晦涩难懂，但其 4200 万的庞大粉丝群曾推动了许多公司的股价大涨。

马斯克推文的最新受益者是日本一家名为 “万代南梦宫控股公司”（Bandai Namco Holdings ）的玩具和游戏制造商。该公司是游戏《偶像大师》（Idolmaster）的制作者。周三，马斯克在 Twitter 上发布了该款游戏的人物表情包，直接导致该公司在东京股市的股价上涨 4.4%。

《偶像大师》是万代南梦宫的一款长期运营的游戏，最初是一个街机游戏，后来逐步发展到包括手机游戏和动画系列在内。这些年来，随着游戏角色在媒体和玩具上的广为流行，该游戏的特许经营权一直是该公司的主要盈利来源。

马斯克在推特上发布的游戏人物名为 Sachiko Koshimizu。截至东京时间周三下午四点半，马斯克的推文获得了超过 30 万用户的点赞。

日本证券（Securities Japan）的首席市场策略师小松大谷（Masayuki Otani）对此评论说：“令人相当惊讶的是，尽管马斯克日程繁忙，但他对这个日本游戏角色却很熟悉。毫无疑问，他的推文将提高该款游戏的海外知名度。”

马斯克是一位多产的 Twitter 发烧友，他以经常在推特上引用日本流行文化元素而闻名。他曾在 2018 年表达了自己对日本热门动漫电影《你的名字》和吉卜力电影《幽灵公主》的喜爱，并开玩笑地要求被称为 “Elon-chan” 。

此前马斯克在 Twitter 上随手推荐的加密消息应用程序 “Signal”，导致同名医药器械公司暴涨逾 60 倍。